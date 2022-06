Nathalia Dill muda o visual e escurece os fios: "Muito feliz com essa transformação"

A atriz Nathalia Dill mostrou a transformação de seu visual nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 13/06/2022, às 20h36

Nathalia Dill(36) passou por uma nova transformação em seu visual nesta segunda-feira, 13.

A atriz decidiu escurecer os fios, que estavam com mechas platinadas, e mostrou o resultado em seu perfil no Instagram.

"Muito feliz com essa transformação... Queria escurecer os fios com uma cor mais próxima do natural. Gostaram?", escreveu ela ao mostrar a transformação.

Os fãs elogiaram o novo visual de Nathalia. "Linda demais", disse uma seguidora. "Nath ficou muito linda", comentou outra. "Ela consegue ficar cada vez mais linda", afirmou uma internauta.

A atriz, vale dizer, está acostumada a passar por várias mudanças no visual e recentemente a artista postou um vídeo relembrando suas transformações nos cabelos para viver personagens nas telinhas e revelou que não lembrava que já havia mudado tanto os fios, afirmando que já quer dar outra repaginada. "Acho que nem eu fazia ideia de que já fui tão camaleoa assim. Saudades de mexer no cabelo, viu?!", disse ela.

Confira o novo visual da atriz: