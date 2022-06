Nathalia Dill recorda mudanças no visual e web destaca: ''Bonita de qualquer jeito''

Atriz Nathalia Dill compartilhou um compilado de fotos de suas transformações nos cabelos e arrancou elogios dos fãs

A atriz Nathalia Dill (36) mostrou que fica linda com qualquer visual nas redes sociais!

Em seu feed no Instagram, nesta quinta-feira, 02, a artista postou um vídeo relembrando suas transformações nos cabelos para viver personagens nas telinhas e revelou que não lembrava que já havia mudado tanto os fios, afirmando que já quer dar outra repaginada.

"Acho que nem eu fazia ideia de que já fui tão camaleoa assim. Saudades de mexer no cabelo, viu?!", disse Nathalia Dill na legenda.

Nos comentários, os seguidores exaltaram a beleza da gata. "Maravilhosa com qualquer cabelo!", "Linda como sempre em qualquer das versões!!!!", "A mulher fica bonita de qualquer jeito", "Beleza sem fim", escreveram alguns internautas.

