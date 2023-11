Na reta final da gestação, Bárbara Evans atualiza seguidores sobre saúde dos gêmeos

Bárbara Evans também falou sobre a dificuldade para dormir recentemente; a modelo já entrou no nono mês

Bárbara Evans usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 21, para atualizar os seguidores sobre a saúde dos gêmeos. A modelo, que já é mãe de Ayla, sua filha de 1 ano, está à espera de dois meninos, Álvaro e Antônio, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Nos Stories do Instagram, a influenciadora contou que sentiu dificuldades para dormir e se alimentar antes de ir para a ultrassom. Ela ainda contou que foi dormir tarde que está com virose, ela falou das dores fortes por causa da gestação. "Agora sim, consegui dormir mais um pouquinho e achar uma posição em que eu não sentia dor", disse.

"Depois de levantar oito vezes para ir ao banheiro, perdi o sono, sendo que fui dormir uma da manhã. A dor na região da costela está doendo demais. Minha médica disse que são as costelas abrindo devido ao tamanho da barriga", explicou em um story.

Depois disso ela compartilhou com seus seguidores: "O que importa é eles estarem bem", declarou ela."Os meninos estão ótimos. Álvaro: 2165 g e 42,0 cm. Antônio: 2289 g e 44,9 cm. Colo do útero 3cm", informou Bárbara após passar no médico. "Só a mamãe que está cansada. Mas seguiremos em frente", contou.

Bárbara Evans celebra reta final da gestação com ensaio fotográfico

Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico que realizou. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a modelo exibiu o barrigão de 33 semanas ao surgir usando um look poderoso: "Últimos dias de barriga!! 33 semanas por aqui, os meninos estão ÓTIMOS. Tenho muito que agradecer", escreveu a artista, que também é mãe de Ayla, de 1 ano.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Meu Deus, tá linda! Você está incrível e radiante! Cada mais linda", escreveu outra. "Maravilhosa demais", comentou uma fã. "Belíssima", afirmou mais uma.