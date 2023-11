Bárbara Evans celebra reta final da gestação com ensaio fotográfico arrasador

A modelo Bárbara Evans está na reta final da gestação dos gêmeos Álvaro e Antônio

Bárbara Evans encantou os seguidores das redes sociais neste sábado, 18, ao compartilhar um novo ensaio fotográfico que realizou. Ela está na reta final da gestação dos gêmeos Álvaro e Antônio, fruto de seu casamento com Gustavo Theodoro.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a modelo exibiu o barrigão de 33 semanas ao surgir usando um look poderoso, e contou que os bebês 'estão ótimos'. "Últimos dias de barriga!! 33 semanas por aqui, os meninos estão ÓTIMOS. Tenho muito que agradecer", escreveu a artista, que também é mãe de Ayla, de 1 ano.

Os internautas encheram a postagem de elogios. "Perfeita", disse uma seguidora. "Meu Deus, tá linda! Você está incrível e radiante! Cada mais linda", escreveu outra. "Maravilhosa demais", comentou uma fã. "Belíssima", afirmou mais uma.

Recentemente, Bárbara fez um desabado sobre os desconfortos que está sentindo pouco antes de dar à luz. Em vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram, filmado pelas câmeras de segurança de sua mansão, a famosa apareceu visivelmente desconfortável, ao enfrentar dificuldades para se levantar. "As pessoas: para de ser fresca. Você só reclama. Gravidez não é doença... Só quem viveu sabe... Que Deus continue me dando forças", disse ela.

Bárbara Evans revela o que quer mudar no corpo após a gestação dos gêmeos

A influenciadora digital e modelo Bárbara Evans está grávida dos filhos gêmeos, Antonio e Álvaro, frutos do casamento com Gustavo Theodoro, e contou que pretende fazer cirurgia plástica após o parto. "Eu tenho coragem de fazer tudo! Inclusive, meu médico maravilhoso vai transformar a mamãe aqui depois da gestação. Claro que quando puder fazer né?!", disse ela, listando o que pretende mudar em seu corpo. “Quero fazer lipo HD, abdominoplastia e mama. Ficar uma velha arrumadinha né?! Eu mereço e meu marido também", afirmou ela, que também é mãe de uma menina, Ayla, de 1 ano.