Á espera de gêmeos, Bárbara Evans desabafa sobre dificuldades da gravidez: "Quem viveu sabe"

Na reta final de sua gestação, Bárbara Evans relata desconfortos e desabafo sobre as dificuldades da gravidez de gêmeos; confira!

Na reta final de sua segunda gestação, a modelo Bárbara Evans fez um desabafo sobre os desconfortos que está sentindo pouco antes de dar à luz. A filha de Monique Evans, que está com oito meses de gravidez, espera pelos gêmeos Álvaro e Antonio, frutos de seu relacionamento com Gustavo Theodoro.

Em vídeo compartilhado nos stories de seu Instagram, filmado pelas câmeras de segurança de sua mansão, a famosa apareceu visivelmente desconfortável. Deitada no sofá de casa, a loira aparentou estar sem energias para se levantar. O destaque vai para sua grande barriga, que parece ser um grande peso para Bárbara.

"As pessoas: para de ser fresca. Você só reclama. Gravidez não é doença...", escreveu a mãe da pequena Ayla, de 1 ano, junto ao registro. Com mãos na lombar e passos lentos, ela mostrou como está se locomovendo nesses últimos dias. "Só quem viveu sabe... Que Deus continue me dando forças".

Foto: Reprodução / Instagram

Na última quinta-feira, 15, Bárbara ainda compartilhou novos registros de sua gestação. Toda natural, ela exibiu o seu barrigão e celebrou a sua força até o momento. "Uma grávida de 8 meses, sem filtro e que se ama MUITO. Meus meninos, tenho orgulho da nossa longa caminhada juntos, de muita força e determinação. NUNCA imaginei que poderia ser tão forte. Me orgulho muito por chegar até aqui. E vamos firmes mais alguns dias", escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bárbara Evans Clark A.T (@barbaraevans22)

Bárbara Evans revela o que deseja mudar no corpo após a gestação dos gêmeos

No último dia 10, Bárbara Evans foi sincerona ao falar sobre procedimentos estéticos após a gravidez dos gêmeos, Antonio e Álvaro. Através de suas redes sociais, ela abriu o jogo sobre o que tem vontade de mudar em seu corpo após a gestação.

Em uma caixinha de perguntas nos stories de seu Instagram, ela foi questionada sobre quais cirurgias plásticas que pretende fazer para recuperar o corpo de antes da gravidez e ela contou que já está em contato com um médico.

“Eu tenho coragem de fazer tudo! Inclusive, meu médico maravilhoso vai transformar a mamãe aqui depois da gestação. Claro que quando puder fazer né?!”, disse ela.

Então, ela listou o que pretende mudar em seu corpo. “Quero fazer lipo HD, abdominoplastia e mama. Ficar uma velha arrumadinha né?! Eu mereço e meu marido também”, afirmou ela, que também é mãe de uma menina, Ayla, de 1 ano.