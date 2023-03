Na praia, Jade Picon surge com o bumbum à milanesa ao usar biquíni fio-dental

Estrela da novela 'Travessia', Jade Picon mostra seu corpão sarado ao praticar exercício na praia e o bumbum à milanesa rouba a cena

A ex-BBB e influenciadora digital Jade Picon (21) aproveitou a manhã de sol no Rio de Janeiro para se exercitar ao ar livre e ainda ostentou suas curvas impecáveis. A estrela foi flagrada pelos paparazzi enquanto estava praticando futevôlei com seus amigos na areia da praia e até surgiu com o 'bumbum à milanesa' ao cair no chão e se sujar de areia.

De biquíni fio-dental, a morena exibiu seu corpo magérrimo e a barriga sarada ao ser fotografada de frente e de costas durante o dia de sol. Além disso, ela também foi dar um mergulho no mar para se refrescar após o exercício.

Jade Picon está no ar como a personagem Chiara na novela Travessia, da Globo.

Fotos: Fabricio Pioyani / AgNews

Jade Picon fala sobre a nova fase de Chiara em Travessia

Após sofrer um golpe de Ari (Chay Suede), Chiara (Jade Picon) vai mudar a sua personalidade e se tornar uma mulher mais madura na novela Travessia, da Globo. Nos bastidores das gravações, Jade Picon contou sobre a transformação na vida de sua personagem.

"Eu estou amando tudo o que está acontecendo e confesso que a reação da Chiara me surpreendeu. Mas eu amei e fiquei fascinada, porque são nesses momentos difíceis e de extrema mudança que você tem que resgatar - de uma hora para a outra - forças de um lugar que você nem sabe que tinha, ou você é derrubado e se entrega a esse sentimento de perda e de desamparo. Eu achei lindo como tudo aconteceu com a personagem, inicialmente ela fica desamparada, sem entender, mas, a partir do momento que compreende o que está acontecendo, ela não se entrega, não desiste, e fica ainda mais forte. Ela traz essa força, essa determinação, então isso me impressionou e eu fiquei muito feliz", disse ela.

Então, ela falou sobre a transformação na personalidade da personagem. "Ela vê o que foi feito com o pai e com ela, e quer ajudar. Está acostumada a vida inteira a todo mundo fazer tudo por ela, ia para a empresa só para passear, falar alguma coisa, pedir dinheiro ou para ver o Ari (Chay Suede). Agora ela quer colocar a mão na massa, e isso é muito legal. A Chiara vai começar a fazer as coisas acontecerem. Ela vai passar a ser uma pessoa menos impulsiva, começa a pensar e planejar mais seus passos. E foi o golpe de Ari que desencadeou nela essa vontade de aprender, de querer assumir os negócios do pai no futuro. Ela não quer deixar ninguém sentar na cadeira que, por direito, é dela. Se não tivesse acontecido nada disso, provavelmente não teria esse pensamento. O mais legal disso, e que eu tenho trabalhado tanto nas cenas quanto na caracterização e no figurino, é ela não perder a essência, porque ninguém muda da noite para o dia, e vira completamente outra pessoa. O público pode esperar uma nova Chiara, determinada, forte e mais madura. Vão ver muitas mudanças, mas ainda é a Chiara. Ainda é uma menina, uma jovem. Estou muito animada e feliz com essa nova fase da personagem", contou.