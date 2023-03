Jade Picon defende a nova fase de Chiara em Travessia: 'Forte e mais madura'

Jade Picon revela detalhes da personalidade de Chiara em sua nova fase na novela Travessia e fala sobre seu desafio da atuação: 'Tudo muito novo'

A influenciadora digital Jade Picon está vivendo uma nova fase com a personagem Chiara na novela Travessia, da Globo. Após Chiara e seu pai, Guerra (Humberto Martins), terem sido vítimas de um golpe de Ari (Chay Suede), a personagem entra em uma nova fase e aparece mais madura em suas decisões na trama. Tanto que a atriz está contente com a transformação de Chiara e ainda contou os desafios da atuação a partir de agora.

"Eu estou amando tudo o que está acontecendo e confesso que a reação da Chiara me surpreendeu. Mas eu amei e fiquei fascinada, porque são nesses momentos difíceis e de extrema mudança que você tem que resgatar - de uma hora para a outra - forças de um lugar que você nem sabe que tinha, ou você é derrubado e se entrega a esse sentimento de perda e de desamparo. Eu achei lindo como tudo aconteceu com a personagem, inicialmente ela fica desamparada, sem entender, mas, a partir do momento que compreende o que está acontecendo, ela não se entrega, não desiste, e fica ainda mais forte. Ela traz essa força, essa determinação, então isso me impressionou e eu fiquei muito feliz", disse ela.

Então, ela falou sobre a transformação na personalidade da personagem. "Ela vê o que foi feito com o pai e com ela, e quer ajudar. Está acostumada a vida inteira a todo mundo fazer tudo por ela, ia para a empresa só para passear, falar alguma coisa, pedir dinheiro ou para ver o Ari (Chay Suede). Agora ela quer colocar a mão na massa, e isso é muito legal. A Chiara vai começar a fazer as coisas acontecerem. Ela vai passar a ser uma pessoa menos impulsiva, começa a pensar e planejar mais seus passos. E foi o golpe de Ari que desencadeou nela essa vontade de aprender, de querer assumir os negócios do pai no futuro. Ela não quer deixar ninguém sentar na cadeira que, por direito, é dela. Se não tivesse acontecido nada disso, provavelmente não teria esse pensamento. O mais legal disso, e que eu tenho trabalhado tanto nas cenas quanto na caracterização e no figurino, é ela não perder a essência, porque ninguém muda da noite para o dia, e vira completamente outra pessoa. O público pode esperar uma nova Chiara, determinada, forte e mais madura. Vão ver muitas mudanças, mas ainda é a Chiara. Ainda é uma menina, uma jovem. Estou muito animada e feliz com essa nova fase da personagem", contou.

Logo depois, ela defendeu a aproximação de Chiara e Brisa (Lucy Alves), que é a ex-mulher de Ari. "O que une a Brisa (Lucy Alves) e a Chiara, agora, é o desespero da Brisa em relação ao Tonho e o desamparo da Chiara em relação ao Ari. As duas sofreram na mão do mesmo homem. Esse sofrimento, querendo ou não, conecta. Independentemente dos problemas que elas têm, vão deixar isso um pouco de lado. Teve a cena em que a Chiara não está passando bem, a Brisa segura e a leva para casa, dá água... então aí, nesse caos que acontece na vida da Chiara, acaba acontecendo uma conexão entre as duas, o que eu acho muito bacana. Levanta, inclusive, a pauta de sororidade, de duas mulheres completamente diferentes, que tinham seus embates, seus problemas, mas estão se ajudando", afirmou.

Por fim, Jade Picon refletiu sobre os desafios da atuação em Travessia, já que é a sua primeira novela. "Sempre que me perguntam sobre desafios ou dificuldades, o que é mais, o que é menos, eu digo que tudo é uma dificuldade e um desafio. É tudo muito novo para mim, então eu não saberia dizer os principais desafios. É muito legal porque quando eu leio as cenas, ou quando vou fazer as cenas, eu vejo as diferentes reações da Chiara. Falas da Chiara que eu penso “se fosse antes, seria completamente diferente”. Acho que a dificuldade é achar um caminho do que era antes para o que vai ser, sem ficar desconexo. Achar uma linha, que você veja que é a mesma pessoa, mas uma pessoa mudada", comentou.

