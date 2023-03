Travessia: Brisa não é a mãe de Tonho? Entenda a trama aqui!

Nos próximos capítulos da novela Travessia, Brisa recebe exame de DNA dizendo que ela não é mãe biológica de Tonho. Porém, o mistério tem relação com uma condição genética. Saiba mais!

Nos próximos capítulos da novela Travessia, da Globo, Brisa (Lucy Alves) ficará abalada ao receber o resultado do exame de DNA que fez com Tonho (Vicente Alvite) e Ari (Chay Suede). O exame diz que ela não é a mãe biológica do menino, o que dará início a uma nova batalha dela para conquistar a guarda do filho .

Nas cenas, segundo o site Notícias da TV, Brisa descobre que tem uma condição genética rara . Ela é uma mulher quimera, que acontece quando a pessoa tem mais de uma sequência de DNA em seu corpo . Assim, uma das sequências de DNA de Brisa é compatível com Tonho, e a outra sequência não é. Brisa vai fazer o teste de DNA várias vezes até ela descobrir que é quimera.

Na trama, Brisa e Núbia estarão no laboratório quando recebem a notícia de que o DNA mostrou que a maranhense não é a mãe biológica de Tonho. Com o resultado, até Núbia fica em choque, já que ela diz que foi ela quem ajudou no parto e viu o menino nascer. Então, eles começam um novo conflito para provar a maternidade de Brisa.

Por causa disso, os boatos de que Brisa seria uma sequestradora de bebês voltará à tona e o caso vai parar na justiça. Ela ainda terá que provar que tudo não passou de fake news e que é a mãe biológica de Tonho .

Confira o resumo da novela Travessia no período de 13 a 18 de março:

Capítulo 133 - Segunda-feira, 13 de março

Helô conversa com Stenio sobre sua preocupação a respeito do paradeiro de Montez. Cidália, Guerra e Chiara conversam com o cirurgião que operou o empresário e descobrem que Guerra estava sob efeitos de medicamentos quando deu as informações para Ari. Bia beija Oto na frente de Brisa. Oto liga para Ari para pegar os registros médicos de Dante, que foi internado com suspeita de princípio de infarto. Karine mantém contato com uma suposta atriz pela internet, sem saber que se trata de um pedófilo. Núbia e Marineide ficam surpresas ao ouvir sobre o resultado de DNA de Brisa.

Capítulo 134 - Terça-feira, 14 de março

Brisa e Núbia contestam o resultado do exame de DNA. Brisa suspeita de que Ari esteja envolvido no resultado do exame. Flora avisa a Brisa que solicitará o pedido do Juiz para refazer o exame de DNA. Inácia comenta com Guida que sente Rudá mais seguro de si. Laís alerta Stenio para a acusação de atropelamento que Rudá fez a Moretti, tendo o advogado como possível cúmplice. Cidália comunica a Ari que Guerra retornará ao posto de presidente. Stenio deixa claro a Moretti que não o defenderá caso o empresário seja responsável pela explosão do carro de Guerra. Moretti foge de Zezinho. Theo pega o laptop escondido de Monteiro e Laís. Núbia pede para Guerra escutá-la.

Capítulo 135 - Quarta-feira, 15 de março

Guerra despreza os apelos de Núbia. Gil se irrita com a desconfiança de Talita sobre ele. Guerra volta à empresa sob os aplausos dos funcionários. Caíque desiste de viajar com Talita. Guerra avisa aos funcionários que Chiara trabalhará na empresa e deverá se inteirar dos trabalhos de todos. Leonor pergunta a Caíque se ele está apaixonado por Talita. Stenio estranha as atitudes de Moretti. Núbia pede para Ari devolver suas ações. Baseado na conversa de Helô com Moretti, Stenio avisa ao cliente que ele é o principal suspeito de ter colocado a bomba no carro de Guerra. Oto impede Ari de entrar na casa de Dante, e os dois se estranham.

Capítulo 136 - Quinta-feira, 16 de março

Ari conta a Dante que Brisa teve que refazer o exame de DNA. Dante sugere a Ari que pense sobre os atos que cometeu. Stenio pergunta a Moretti quem é a pessoa que está perseguindo o cliente. Tininha comenta com Brisa que teve a impressão de que Oto esteve no bairro. Gil sente a desconfiança de Chiara sobre ele. Ari avisa a Núbia que Acácio será seu novo motorista. Núbia avisa a Ari sobre a intimação da polícia. Núbia discute com Brisa. Ari comparece à delegacia para falar com o delegado sobre a intimação que recebeu.

Capítulo 137 - Sexta-feira, 17 de março

Moretti pede ajuda a Cotinha e Leonor. Karine continua enviando fotos suas para Bruna, sem saber que por trás da falsa atriz age um pedófilo. Chiara escuta uma conversa de Guida com Leonor sobre Débora, e pergunta a Guerra sobre a história de Moretti ter abandonado a moça grávida. Guerra diz à filha que não conheceu Débora. Gil avisa a Ari sobre as notas que Moretti está soltando na internet, insinuando seu possível envolvimento no atentado contra Guerra. Talita estranha o jeito de Caíque com ela e acaba achando que tem alguma coisa errada consigo. Isa flagra Theo pegando o laptop. Seguranças impedem Ari de se aproximar de Guerra.

Capítulo 138 - Sábado, 18 de março

Cidália avisa a Ari para ficar distante de Guerra, e deixa claro que o atentado sofrido pelo empresário está sendo investigado pela polícia. Chiara acusa Ari. Chiara pede a Guerra que acelere o documento com o destrato da união estável com Ari. Joel demonstra a Marineide sua preocupação com as conversas de Karine pela internet. Cotinha conversa com Caíque sobre a relação do rapaz com Leonor. Monteiro comunica a Dante que eles foram convidados a dar a primeira palestra de inauguração da biblioteca no casarão. Oto e Bia ficam noivos e convidam Monteiro e Dante para padrinhos. Guerra diz a Brisa que não quer deixar de ver Tonho. Chiara fica surpresa ao ver Brisa em sua casa.