Na praia com a família, Flávia Alessandra rouba a cena com beleza

Em fotos curtindo praia com a família, Flávia Alessandra rouba a cena ao exibir suas curvas bem definidas ao posar sozinha; veja

A atriz Flávia Alessandra deu um show de beleza ao exibir fotos da viagem de fim de ano que está fazendo com a família na praia. Nesta quinta-feira, 28, a famosa compartilhou cliques curtindo o dia ensolarado em grande estilo e chamou a atenção.

Isso porque, a musa apareceu se exibindo com um biquíni colorido, de tamanho pequeno, e ostentando suas curvas bem torneadas. "A gente é mais feliz na praia", disse a artista ao abrir o álbum de viagem.

Ao lado do esposo, Otaviano Costa, e das filhas, Giulia Costa e Olívia Costa, a atriz ainda surgiu se refrescando na piscina e comendo várias coisas gostosas. Nos comentários, os seguidores admiraram a famosa. "Belíssima", escreveram. "Lindíssima", falaram outros.

Ainda nos últimos dias, Flávia Alessandra arrancou mais elogios e se destacou ao aparecer curtindo um passeio de barco com o esposo.

Flávia Alessandra encerra o contrato de 34 anos com a Globo

Flávia Alessandra encerrou o seu contrato de 34 anos de trabalho com a Globo. Depois de várias novelas e uma carreira sólida, ela deixou a emissora de TV para assinar com o streaming. Inclusive, ela já sabe qual é o seu novo projeto profissional.

A notícia foi dada para os fãs pela própria artista por meio de um vídeo nas redes sociais, no qual ela informou sobre o fim da parceira com a Globo e o novo contrato com a Amazon Prime para trabalhar ao lado do marido, o apresentador Otaviano Costa.

"Chegou ao fim o meu contrato com a TV Globo, por mútuo acordo, depois de 34 anos lindamente bem vividos, com personagens eternizados. Sou muito grata e de portas abertas para ambos os lados em um futuro, quem sabe. Mas agora eu venho uma notícia que eu acabei de assinar o meu contrato para apresentar um programa na Amazon com o Otaviano, o Temptation Island. é um novo ciclo se abrindo e que eu estava querendo dividir com vocês. A gente já começa a filmar nesse mês”, disse ela.

Vale lembrar que a última novela da atriz Flávia Alessandra na Globo foi Salve-se Quem Puder, exibida entre 2020 e 2021.