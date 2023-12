Filha de Flávia Alessandra publica cliques indiscretos de biquíni: "Que mulher"

Filha de Flávia Alessandra publica cliques indiscretos nas redes sociais; fotos impressionaram os fãs que deixaram muitas mensagens

A bela Giulia Costa, filha de Flávia Alessandra, surgiu em uma série de cliques empoderados nas redes sociais nesta quarta-feira, 20. É que ela surgiu em Arraial do Cabo mostrando sua beleza após tomar um banho de mar.

Com um biquíni preto e branco mínimo, a artista deixou os fãs perplexos. Em um dos cliques, ela surgiu de costas exibindo suas curvas. Em outro, ela posou com a estátua em homenagem à mãe, que nasceu na cidade.

"Meu lugar no mundo", escreveu ela. Nos comentários, seguidores deixaram muitas mensagens com elogios para a artista. "Você delícia, esse paraíso delícia, fotos e vídeos delícias", disse um. "Que mulher, sou apaixonado", disse outro.

Recentemente, Giulia Costadesabafou sobre a decisão de usar o sobrenome do padrasto, Otaviano Costa. "Todo mundo fala que eu adotei o sobrenome do Otaviano. Mas as duas famílias têm o Costa. Flávia também é Costa. Simões seria um nome mais masculino e Costa, feminino . Ainda tem Martins. As pessoas começaram a me crucificar por causa disso, mas minha mãe só não usa o Costa porque o nome artístico dela é Flávia Alessandra", desabafou a jovem.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Giulia Costa (@giuliacosta)

Giulia Costa revela detalhe da decoração de seu quarto

A atriz Giulia Costa está morando sozinha no Rio de Janeiro há alguns meses após comprar o seu apartamento e se mudar da casa da mãe, a atriz Flávia Alessandra. Aos poucos, ela revela para os fãs um pouco sobre a decoração do seu novo lar.

Agora, ela mostrou um pouco de como é o seu quarto. O ambiente tem o clima mais clean e conta com uma parede de recordações. Ela fez uma montagem com vários quadros e itens simbólicos, como quadros com fotos do elenco de Friends e desenho da animação Lilo e Stitch, um olho grego e um apanhador de sonhos. Veja a publicação!