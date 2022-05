Na Itália, Patrícia Poeta rouba a cena em passeio ao exibir pernão em vestido com fenda

Apresentadora Patrícia Poeta esbanjou beleza ao compartilhar novas fotos de sua viagem pela Itália

CARAS Digital Publicado em 26/05/2022, às 13h21

A apresentadora Patrícia Poeta (45) está curtindo suas férias em grande estilo e vem encantando ao mostrar alguns momentos da viagem pela Itália em sua rede social.

Nesta quinta-feira, 26, a jornalista global publicou novos cliques de sua estadia pelo país europeu e chamou a atenção ao surgir deslumbrante em frente a uma escadaria.

Usando um vestido estampado com uma fenda na perna, Patrícia Poeta roubou a cena no local com sua beleza impecável. "Agora em Caltagirone, famosa por sua icônica escadaria. A escadaria “ Santa Maria Del Monte” é do século XVI e tem 142 degraus decorados com uma espécie de cerâmica típica da região que lembram azulejos. Claro que subi toda ela…", contou.

"De 14 em 14 degraus, os desenhos vão mudando e, sim, todos foram feitos à mão. Muito bonita! Uma curiosidade? Todo mês de julho, quando Caltagirone celebra a Festa de San Giacomo, padroeiro da cidade, essa escadaria fica iluminada por centenas de velas que, à distância, formam desenhos belíssimos", escreveu informações sobre o ponto turístico.

Ainda nesta quarta-feira, 25, Patrícia Poeta compartilhou outras fotos cheias de estilo na Itália em um lugar histórico.

Viciada em bike, a apresentadora não deixou de andar de bicicleta por lá. De maiô, ela curtiu um trajeto sem defeitos de uma praia.

Patrícia Poeta esbanja beleza em fotos na Itália; veja: