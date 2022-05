De maiô, Patrícia Poeta anda de bicicleta na Itália: ''Queimando as calorias da pizza''

Apresentadora Patrícia Poeta compartilhou fotos andando de bike na Itália e encantou

CARAS Digital Publicado em 24/05/2022, às 14h16

A apresentadora Patrícia Poeta (45) encantou com novas fotos de sua viagem pela Itália.

Nesta terça-feira, 24, a jornalista global mostrou como está aproveitando o lugar paradisíaco e chamou a atenção ao surgir andando de bicicleta de maiô.

Cheia de estilo e elegância, Patrícia Poeta esbanjou beleza no passeio e se destacou na paisagem deslumbrante do local onde está passando suas férias.

"Vou de… bike! Você sabe… Tava morrendo de saudade... Unindo o útil ao agradável! Queimando as calorias da pizza, da lasanha, do espaguetti, do nhoque, dos gelatossss…e por aí vai", contou ela sobre as delícias que vem provando.

Nos comentários, os internautas não deixaram de elogiar a famosa. "Que linda", admiraram os fãs. "Lugar perfeito! Modelo lindíssima", falaram outros.

Ainda nas últimas semanas, antes de viajar, Patrícia Poeta impressionou ao surgir toda produzida para um casamento na Bahia.

Patrícia Poeta anda de bike na Itália e encanta com fotos; confira: