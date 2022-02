Na Bahia, Andressa Suita posa com look colorido e encanta os seguidores: "Arrasou"

A influenciadora digital, Andressa Suita, impressionou a web com os cliques curtindo o dia ensolarado na Bahia

A influenciadora digital, Andressa Suita (34), encantou seus seguidores neste sábado, 19, ao posar ostentando estilo nas redes.

Andressa compartilhou uma série de fotos mostrando o look colorido, tendência do verão 2022, e surpreendeu com a beleza.

Nos cliques, Andressa abriu o sorriso o mostrou a paisagem paradisíaca de Trancoso, Bahia em seu perfil no Instagram.

Na legenda, a esposa de Gusttavo Lima (32) escreveu: "Curtindo meu cantinho preferido na Bahia", comentou.

E os elogios para Andressa foram imediatos, e fãs da modelo comentaram: "Arrasou, linda demais", escreveu um. "Que look perfeito", comentou outro. "Não aguento essa beleza!", disse o terceiro.

