Isis Valverde aposta em look colorido, tendência de 2022, para celebrar seu aniversário:

Celebrando seu aniversário com look colorido, Isis Valverde roubou a cena nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 09h33

A atriz Isis Valverde (35) completou 35 anos nesta quinta-feira, 17, em grande estilo!

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou detalhes do look escolhido para celebrar a chegada da nova idade.

A atriz, que está na Califórnia, celebrando seu aniversário escreveu na publicação: "Meu dia perfeito na cidade dos anjos", comentou.

Para a ocasião, Isis, atenta ao mundo da moda, optou por um vestido colorido com detalhes em plumas, uma tendência de 2022 da The Attico Resort 2022.

Na produção final, Isis contou com um coque estilo anos 90 e uma maquiagem realçando sua beleza natural com uma pele glow.

E claro, amigos de Isis usaram o espaço para elogiar a atriz e desejar as felicitações: "Hbd linda! Tudo de melhor!", comentou Maisa (19). "Parabéns lindeusaaa, mais luz e um ano lindo pra você", comentou Fernanda Paes Leme (38), seguida por Letícia Spiller (38) "Muitas felicidades querida", escreveu.

Ainda na data, Isis também recebeu uma homenagem do maridão, André Resende (42), que se declarou em grande estilo para a amada.

