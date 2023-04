Musa dos biquínis, relembre vezes em que Mel Maia deixou os seguidores babando

Atriz, Mel Maia costuma compartilhar cliques curtindo os dias de sol em praias e cachoeiras

No ar como Guiga da novela Vai na Fé, trama das 19h da Globo, a atriz Mel Maia (18) sempre chama atenção de fãs e internautas ao posar de biquíni exibindo a boa forma ao compartilhar registros curtindo dias de praia e cachoeiras ao lado dos amigos, família e namorado.

Em seu perfil do Instagram, Mel Maia jovem atriz conta com mais de 19 milhões de seguidores e costuma compartilhar dancinhas, momentos especiais com a família e o namorado, o cantor MC Daniel (24), além de viagens e fotos ousadas usando os mais diferentes tipos de biquínis.

Recentemente, a jovem artista publicou uma sequência de fotos usando um biquíni estilo fio-dental branco. Nos registros, a também influenciadora digital aparece curtindo um dia em um chalé com piscina e rede, enquanto posa para fotos e bebe um drink. "Vibezona maneira", escreveu.

Nos comentários, fãs e internautas elogiaram a beleza da artista. "Tudo meu! Obrigado Deus mais uma vez, seu filho te agradece pela honra extraordinária de me presentear com a ser viva mais linda do mundo", escreveu seu namorado, também conhecido como o Falcão do Funk.

Apesar de na maioria das vezes aparecer usando biquínis no estilo fio dental e com a parte de cima com o recorte de cortininha, a atriz também já surgiu com modelos diferentes e estampas variadas. Além disso, a atriz costuma combinar os modelitos com acessórios diferenciados, óculos escuros e chapéus. Confira a seguir fotos de Mel Maia esbanjando beleza com seus biquínis.

CONFIRA FOTOS DE MEL MAIA USANDO DIFERENTES BIQUÍNIS:

