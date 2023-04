De biquíni, Mel Maia arranca suspiros em fotos de frente e verso: 'Que corpo'

Estrela da novela Vai na Fé, Mel Maia exibe seu corpaço sarado e tatuado em fotos com biquíni bege durante dia de folga

A atriz Mel Maia (18), que interpreta a personagem Guiga na novela Vai na Fé, da Globo, aproveitou um dia de folga das gravações para renovar o bronzeado ao ar livre. A musa foi relaxar com as amigas em um chalé e aproveitou para renovar o seu estoque de fotos.

Nas redes sociais, ela abriu um álbum de fotos de biquíni enquanto renovava o bronzeado na área da piscina. A estrela surgiu apenas de biquíni fio-dental bege e deixou à mostra suas tatuagens e também o corpaço sarado e curvilíneo.

Nos comentários do post, Mel Maia foi muito elogiada pelos fãs. “Que corpo”, disse um internauta. “Perfeitinha”, declarou outro. “Gata demais”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MEL MAIA 🍯 (@melissamelmaia)

Mel Maia surge em clima de romance com MC Daniel

A atriz Mel Maiaaproveitou uma noite na semana passada para acompanhar o namorado, MC Daniel, em um show no Rio de Janeiro. Em clima de noitada, os dois trocaram beijos apaixonados no camarim antes do rapaz subir ao palco para agitar os fãs de funk.

Para o evento, a estrela caprichou na escolha do look. Ela surgiu com um conjunto de shorts e blazer preto e ainda colocou um top curtinho e botas.