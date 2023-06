MUSA! Cissa Guimarães dá ajeitadinha no biquíni ao sair do mar

Discreta, Cissa Guimarães desfila corpão sem retoques em praia de Ipanema; veja

A atriz e apresentadora, a bela Cissa Guimarães mostrou toda sua jovialidade nesta quarta-feira, 28. É que a bela foi à praia de Ipanema no Rio de Janeiro e acabou flagrada por um paparazzo enquanto se refrescava em um banho de mar.

De biquíni cor azul, a estrela desfilou o corpo esbelto pelas areias cariocas e deixou claro que segue com tudo em cima. Na ocasião, Cissa passou um pequeno perrengue: é que ela precisou dar uma pequena ajeitadinha na parte de trás do biquíni pequenininho que escolheu para o momento de lazer.

Há pouco tempo atrás, Cissa foi vista em clima de romance com o ator da Globo, Diogo Almeida, porém o artista desmentiu todos os boatos. "As pessoas colocam como se a gente tivesse namorado, mas não houve namoro. Tenho um grande carinho por ela, nos damos muito bem. Em 2016, a gente estava se vendo com mais frequência, com muito respeito. Mas nunca existiu um namoro", disse ele em conversa com Patricia Kogut.

Vale lembrar que a artista está de volta as telinhas, após ser demitida em 2021. A atriz foi escalada para fazer parte da série A Divisão, do Globoplay. Além disso, ela comandará a partir de julho, o Sem Censura na TV Brasil.

VEJA AS FOTOS DE CISSA GUIMARÃES NA PRAIA:

Foto: JC Pereira/ AGNEWS

Foto: JC Pereira/ AGNEWS

Foto: JC Pereira/ AGNEWS

Foto: JC Pereira/ AGNEWS

Foto: JC Pereira/ AGNEWS

Foto: JC Pereira/ AGNEWS

Foto: JC Pereira/ AGNEWS

Cissa Guimarães revela o que ouviu da Globo ao ser demitida

Em entrevista recente ao site F5, da Folha de S. Paulo, Cissa Guimarães que foi demitida da Globo em outubro de 2021, contou o que ouviu da emissora ao ter o seu contrato encerrado quando estava no ar no programa É De Casa.

“Alegaram questões financeiras, mas não poderia ser porque a Patricia Poeta ganhava três vezes mais do que eu e ficou. Continua lá. O André Marques também ganhava mais, continuou, mas depois saiu. Enfim. Fiquei triste, mas acredito muito que temos ciclos que são fechados para outros se abrirem”, afirmou.