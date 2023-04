Ator de Amor Perfeito fala sobre rumores de namoro com Cissa Guimarães: 'Carinho'

Protagonista da novela Amor Perfeito, Diogo Almeida explica os rumores de que teria vivido um namoro com Cissa Guimarães no passado

O ator Diogo Almeida (37), que interpreta o Dr. Orlando na novela Amor Perfeito, da Globo, viu informações sobre a sua vida pessoal tomarem conta da internet ao ser anunciado como protagonista da novela das 6. Porém, ele negou o namoro com Cissa Guimarães (66).

No passado, ele foi visto circulando em clima de romance com a apresentadora, mas ele contou que eles não tiveram um relacionamento sério e que continuam sendo amigos. "As pessoas colocam como se a gente tivesse namorado, mas não houve namoro. Tenho um grande carinho por ela, nos damos muito bem. Em 2016, a gente estava se vendo com mais frequência, com muito respeito. Mas nunca existiu um namoro", disse ele em entrevista na coluna de Patricia Kogut, do Jornal O Globo.

Então, ele contou sobre os rumores envolvendo sua vida pessoal. "Eu não alimentei isso, não postava nada na época. Sou reservado, tenho muito cuidado na forma como me exponho e com as pessoas com quem me relaciono. Tenho muito respeito e admiração pela Cissa. Temos uma amizade muito grande. A gente ainda se fala, mas faz tempo que não nos encontramos", contou.

Diogo Almeida fala sobre a representatividade nas novelas

Em entrevista à CARAS Digital, Diogo Almeida falou sobre os personagens de destaque com artistas negros na TV nos últimos tempos. Segundo ele, este movimento é reflexo de muito esforço e trabalho desenvolvido por nomes consagrados da dramaturgia brasileira como Zezé Motta.

"Demorou, mas graças a Deus está acontecendo. Estamos abrindo portas graças a muitos que vieram antes da gente, antes de mim. Esses dias eu encontrei quase Zezé Mota e eu tava agradecendo a ela, né? Porque todas essas que vieram antes, abriram portas para a gente poder chegar até aqui, para eu poder estar hoje dizendo que eu estou como protagonista da novela das 6h", disse ele.

Inclusive, ele contou sobre a importância de fugir dos estereótipos. "E é muito importante que a gente saia desse lugar de homem ou mulher preta como protagonistas ou como um elenco de destaque onde eles são escravizados. Já falamos muito sobre isso, queremos ver homens e mulheres sendo médicos, médicas, engenheiros, donos de empresa, que é isso que tem acontecido fora da teledramaturgia. A gente tem conquistado espaços! Não é fácil, nunca foi e vai continuar não sendo, mas estamos abrindo espaço e isso que é importante", contou.