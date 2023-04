Amor Perfeito: resumo da novela de 17 a 22 de abril

Nos próximos capítulos da novela Amor Perfeito, os padres recebem uma carta do palhaço Benjamim

Capítulo 25 - Segunda-feira, 17 de abril

Marê se mobiliza com a história da perda do bebê de Gilda. Verônica incentiva Júlio a namorar Sônia. Orlando diz a Lucília que ainda não contou a verdade sobre ele para Marê. Turíbio reclama de Odilon insistir em ir para o Rio de Janeiro. Marê conta para Orlando sobre Gilda. Gaspar avisa a Gilda que o funcionário do cartório, que faria um serviço para ela, morreu. Frei Tomé ensina Marcelino a pegar um saci. Júlio vê Marê e Orlando se beijando. Anselmo foge da casa de Verônica quando Júlio chega. Justino se entristece ao ver Sônia e Júlio se beijando. Marcelino reza para Marê e Orlando. Marê e Orlando têm o mesmo sonho.

Capítulo 26 - Terça-feira, 18 de abril

Marê e Orlando acordam no meio da noite entristecidos. Antônio não gosta de ver Júlio namorando Sônia. Marcelino pede para trazer os amigos para procurar o saci. Odilon tem alta do hospital. Orlando aluga a antiga casa de sua família. Verônica tenta convencer Elza a fugir com Odilon. Aparecida aconselha Sônia. Ítalo estranha o questionamento de Orlando sobre Virgílio Lopes. Júlio convida Sônia para almoçar. Gaspar se insinua para Mirtes, a funcionária do cartório. Marcelino leva os amigos para caçarem saci. Turíbio ameaça Elza, sem que Fabiano veja. Sônia questiona Júlio sobre seus sentimentos. Marê critica Orlando por alugar a casa de Virgílio Lopes.

Capítulo 27 - Quarta-feira, 19 de abril

Marê discute com Orlando. Júlio é verdadeiro com Sônia, e os dois se beijam. A cabra Sofia pega o boneco do saci de Marcelino, sem que ninguém veja. Sônia estranha o comentário que Gilda faz quando ela a enfrenta. Marê comenta com Júlio sobre sua desconfiança com a demora de Gaspar para voltar de Belo Horizonte. Gaspar seduz Mirtes. Orlando desabafa com Frei João sobre seu pai. Marê flagra Gilda falando com Gaspar ao telefone e comenta com Érico. Frei Tomé finge ser o saci para as crianças. Marcelino se preocupa quando não encontra seu boneco de saci. Frei João incentiva Orlando a contar a verdade para Marê. Mirtes cobra para entregar a Gaspar o documento que ele pediu.

Capítulo 28 - Quinta-feira, 20 de abril

Gaspar pede a Gilda a quantia exigida por Mirtes. Marcelino não consegue prestar atenção à aula. Gilda exige que o promotor Sílvio arrume a quantia pedida por Mirtes. Padre Diógenes questiona Frei Tomé sobre o boneco de saci de Marcelino. Odilon conta seu plano de fuga para Verônica. Wanda encontra o pagamento que Sílvio recebeu de Gilda. Frei João inicia a reforma na casa de Orlando. Gilda se insinua para Orlando e Marê fica enciumada. Fabiano estranha ao ver Elza trancada em casa e questiona Turíbio. Marcelino reza com Frei Leão para encontrar seu boneco saci. Orlando fica tenso quando Marê o questiona sobre a relação entre Virgílio e seu pai.

Capítulo 29 - Sexta-feira, 21 de abril

Orlando desconversa e beija Marê. Elza desmaia quando Fabiano flagra uma conversa sua com Verônica. Gaspar recebe o dinheiro enviado por Gilda e avisa à cúmplice no Grande Hotel. Orlando atende Elza no hospital. Turíbio revela a Fabiano sobre a carta anônima que recebeu. Odilon visita Elza no hospital e combina a fuga com ela. Anselmo vai à casa de Verônica. Júlio leva Sônia ao cinema. Gaspar paga Mirtes e pega o documento com ela. Frei Leão encontra o boneco de saci de Marcelino. Elza vai para casa com Fabiano. Marê tem uma ideia e vai ao encontro de Orlando. Gilda se faz de vítima para Cândida. Fabiano pergunta se Elza tem um amante. Os padres recebem uma carta do palhaço Benjamim. Marê decide dar uma chance para Orlando.

Capítulo 30 - Sábado, 22 de abril

Orlando e Marê se beijam. Elza repreende Fabiano. Frei Leão lê a carta do palhaço Benjamim com os padres e conta para Marcelino. Sônia afirma que fará Júlio se apaixonar por ela. Frei Leão conforta Marcelino. Sônia destrata Justino. Marcelino fala com Frei Leão que quer encontrar sua mãe. Chega o dia da missa em homenagem a Ângelo. Júlio se preocupa com Sônia durante a missa. Verônica marca com o motorista para esperar Odilon e Elza. Odilon não deixa Turíbio falar mal de Elza. Fabiano vai embora. Marcelino abraça Marê. Turíbio desconfia de Odilon e se encaminha para casa. Odilon arromba a porta para libertar Elza. Orlando e Marê convidam Marcelino para um piquenique. Gilda beija Gaspar e Érico observa os dois.