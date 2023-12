Mudou muito? Simaria Mendes surpreende com aparência da juventude

Após alguns procedimentos estéticos e passagem dos anos, Simaria Mendes surpreende ao exibir como era seu rosto durante a juventude; veja o clique

A cantora Simaria Mendes surpreendeu ao resgatar uma foto de sua juventude. Nesta segunda-feira, 18, a artista, que está afastada dos palcos desde o ano passado, compartilhou a foto do passado e chamou a atenção.

Aos 41 anos e após alguns procedimentos estéticos, como retirada de gordura da "papada", a irmã de Simone Mendes impressionou ao mostrar como sua aparência não mudou quase nada. "Menininha", escreveu ao exibir sua versão mais nova.

Tempos atrás, a musa já havia exibido outro registro de seu passado. No clique, Simaria Mendes apareceu ainda mais jovem.

Nos últimos dias, a cantora postou uma foto no casamento do irmão e deu o que falar ao aparecer ao lado de Simone. Durante o evento, os convidados fizeram vários vídeos e um deles repercutiu pela reação. Ao avistar a ex-dupla, a esposa de Kaká Diniz abre os braços, porém, mantém uma expressão séria e os olhos abertos durante a maior parte do abraço. Além disso, ela pediu para segurar a mão de sua amiga com quem conversava antes de reencontrar a artista.

Equipe de Simaria abre o jogo sobre encontro com Simone

As irmãs Simone e Simaria Mendes se tornaram assunto nesta semana após serem vistas juntas no casamento de seu irmão, Caio Mendes. Procurada pela CARAS Brasil, a equipe de Simaria comentou o encontro da ex-dupla, e explicou que, apesar de parecer novidade, elas se falam frequentemente.

"O encontro pode ter sido novidade para a imprensa, mas elas se falam e se encontram. Isso é normal. Elas estão sempre se vendo e conversando", afirmou a equipe de Simaria . "Elas se veem sempre", completou.

Após o encontro, Simaria compartilhou registros do casamento do irmão em seu perfil do Instagram. Ela e Simone foram madrinhas da união, e estavam usando vestidos cor de rosa. Na legenda da publicação, a artista escreveu: "Viva o amor!".