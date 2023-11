Climão? Reação de Simone durante abraço com Simaria gera repercussão

Simone e Simaria se reencontraram após meses de afastamento, mas uma reação inusitada durante o evento chamou a atenção

Na última quinta-feira, 29, as cantoras Simone Mendes e SimariaMendes tiveram o tão esperado reencontro após meses de afastamento. As artistas foram madrinhas de casamento do irmão, Caio Mendes. Mas durante o evento, uma cena inusitada acabou chamando a atenção. É que as duas teriam protagonizado um climão.

Nas redes sociais, diversos convidados compartilharam fotos onde as irmãs aparecem juntas. No entanto, um vídeo recente divulgado pelo colunista Lucas Pasin, do Splash, revela a reação das cantoras durante o momento do reencontro. Nas imagens é possível notar que Simaria procurou a irmã para um abraço assim que se viram.

A cantora até interrompe a conversa dos convidados quando um deles tenta tirar uma selfie com sua irmã. Ao avistar Simaria, Simone abre os braços, porém, mantém uma expressão séria e os olhos abertos durante a maior parte do abraço. Além disso, ela pediu para segurar a mão de sua amiga com quem conversava antes de reencontrar a artista.

A reação inusitada repercutiu na web e alguns internautas apontaram um climão durante o reencontro: “A cara da Simone é a melhor”, disse uma fã das cantoras. “Estão claramente magoadas”, comentou mais uma. “Está super desconfortável”, disse outro. Alguns saíram em defesa: “Não tem desconforto nenhum”, escreveu mais um. "Elas se amam", disse outro.

Vale lembrar que essa é primeira vez que as cantoras são vistas após meses de afastamento, em meio a separação da dupla sertaneja. Apesar do suposto ‘climão’, as duas também posaram sorridentes e felizes ao lado do irmão que sempre trabalhou pelo bem da dupla; confira mais registros do tão aguardado reencontro de Simone e Simaria.

Simone Mendes conquistou prêmios na carreira solo:

Desde que a dupla com sua irmã chegou ao fim em agosto de 2022, após 18 anos de parceria, Simone Mendes decidiu estrear na carreira solo no começo deste ano e já conquistou seu espaço no cenário nacional, com músicas novas e shows lotados. Inclusive, recentemente, ela participou de uma premiação e recheou sua prateleira com muitos prêmios.

Depois de enfrentar o término polêmico de sua dupla sertaneja, a famosa mostrou ter conquistado seu espaço e reconhecimento e posou com as estatuetas na mão. Na legenda, a cantora relembrou as dificuldades que enfrentou desde o início da carreira ao lado da irmã e celebrou onde chegou na nova fase; confira a declaração de Simone.