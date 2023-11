Após fim polêmico com Simaria, Simone Mendes ganha prêmio: 'Humilhados exaltados'

Simone Mendes ganha prêmio por música em sua carreira solo e internautas não perdoam relembrando fim polêmico com Simaria Mendes

A cantora Simone Mendes levou um prêmio na categoria de Hit do Ano no Prêmio Multishow nesta terça-feira, 07. Seguindo carreira solo desde o fim da dupla com sua irmã, Simaria Mendes, a artista foi reconhecida pela sua música Erro Gostoso.

Depois de enfrentar o término polêmico de sua dupla sertaneja, a famosa mostrou ter conquistado seu espaço e reconhecimento. Na publicação, em que apareceu com o troféu na mão, os internautas não perdoaram e logo celebraram o momento de Simone lembrando de algumas situações dela com Simaria.

"Separou, fez carreira solo e se consagrou como uma das maiores artistas desse país", disseram. "Simaria: e agora como eu fico nessa casa?", brincaram citando uma música delas. "Alguém manda uma ambulância para a casa de Simaria", falaram outros. "Humilhados exaltados", escreveram.

E teve gente que até resgatou um vídeo de quando elas participaram de um podcast e Simaria falou sobre dar seu talento para Simone. "Eu te dava... não pensa que é fácil não", falou a cantora, que está afastada do palco e dedicada a sua vida com os filhos.

Ex-marido de Simaria revela bastidores da relação com Simone: "Já foi muito pior"

Ex-marido de Simaria, o empresário espanhol Vicente Escrig se pronunciou pela primeira vez sobre o fim da dupla da ex-mulher com a irmã, Simone Mendes. Em entrevista ao Fofocalizando, ele disse que não foi surpreendido pela decisão.

"Não [me surpreendeu]. A gente [ele e Simone] não era super amigo porque elas tinham uma rivalidade muito grande, acontece entre muitos irmãos", declarou ele em conversa com Leo Dias. No bate-papo, ele também afirmou que a relação entre elas já foi ainda pior.

O empresário também não entende porque foi feito tanto "drama" em torno do fim da dupla. "Já foi muito pior o relacionamento (…) alguém morreu? Qual é o drama? São duas milionárias, que vão passar para a história do Brasil" , defendeu ele.

Ao final, o pai dos filhos de Simaria ainda disse que torce pelo sucesso da cantora. "Eu torço pra que ela continue fazendo sucesso", defendeu ele que deu a entrevista direto da Espanha, onde mora com sua família.