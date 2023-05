Simaria choca ao mostrar foto da juventude: ''Quem era essa?''

Cantora Simaria choca ao resgatar foto da juventude e questiona aparência

A cantora Simaria Mendes (40) encantou ao relembrar uma foto de sua juventude. Nesta terça-feira, 16, a famosa compartilhou uma lembrança de quando era mais nova em seus stories e chamou a atenção com a aparência.

No registro, a artista apareceu de cabelo curtinho ao lado de um cachorrinho. Sem maquiagem, a irmã de Simone Mendes (38) deu um show de beleza natural e impressionou ao mostrar como era na juventude.

"Quem era essa menininha, gente?", questionou Simaria Mendes ao exibir a lembrança especial de seu passado.

Nos últimos dias, a famosa encantou ao mostrar um clique de sua intimidade com os filhos. Os herdeiros da cantora apareceram de pijamas luxuosos na mansão onde vivem.

Veja a foto da juventude de Simaria Mendes:

Só deu ela! Simaria rouba a cena em avião com look ousado

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com mais um de seus looks ousados. Na terça-feira, 09, a famosa viajou em um avião e tirou fotos cheias de atitude na aeronave. Apesar do estilo casual, ela roubou a cena com detalhes nada discretos.

Fazendo caras e bocas na série de fotos, a artista causou ao aparecer de óculos escuros de tamanho grande. Além do acessório, Simaria apostou em um casaco bege bem volumoso, regata branca decotadíssima e joias douradas.

"Eu ando pelo mundo prestando atenção, em cores que eu não sei o nome...", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da musa. "Maravilhosa! Que elegância", aprovaram os fãs. "Estilosa", falaram outros.