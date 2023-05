Filhos de Simaria impressionam ao surgirem com pijamas de luxo

Com look de dormir elegante, filhos de Simaria dão show de fofura; veja

A cantora Simaria Mendes (40) encantou ao compartilhar um momento da intimidade de seus filhos, Giovanna Mendes Rocha Escrig (10) e Pawel Mendes Rocha Escrig (7), nesta quarta-feira, 10. Ainda de pijama, os herdeiros chamaram a atenção.

Isso porque, os pequenos apareceram vestindo looks de dormir nada comuns. Tanto a menina, quanto o garoto surgiram de calça e blusa de botões. O conjuntinho luxuoso deixou os filhos de Simaria ainda mais fofos.

"Minha vida todinha", escreveu a famosa ao exibir as crianças cheias de estilo e deitadas ainda na cama de sua mansão. Em outro momento, a artista flagrou Pawel apontando uma câmera para ela. "Meu principinho", falou ela.

É bom lembrar que o casal é fruto do casamento da famosa com o espanhol Vicente Escrig, com quem ficou até 2021 após 14 anos juntos

Ainda nos últimos dias, Simaria impressionou ao surgir com Giovanna combinando looks. A dupla roubou a cena ao arrematar a combinação com bolsas de grife.

Veja as fotos dos filhos de Simaria:

Só deu ela! Simaria rouba a cena em avião com look ousado

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com mais um de seus looks ousados. Nesta terça-feira, 09, a famosa viajou em um avião e tirou fotos cheias de atitude na aeronave. Apesar do estilo casual, ela roubou a cena com detalhes nada discretos.

Fazendo caras e bocas na série de fotos, a artista causou ao aparecer de óculos escuros de tamanho grande. Além do acessório, Simaria apostou em um casaco bege bem volumoso, regata branca decotadíssima e joias douradas.

"Eu ando pelo mundo prestando atenção, em cores que eu não sei o nome...", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da musa. "Maravilhosa! Que elegância", aprovaram os fãs. "Estilosa", falaram outros.