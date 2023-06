Monique Evans impressiona com antes e depois de harmonização facial

Monique Evans passa por harmonização facial e o resultado impressiona: 'Ficou top, hein!'

A apresentadora e modelo Monique Evans passou por um procedimento estético de harmonização facial em uma clínica e surpreendeu ao mostrar fotos de antes e depois. A estrela compartilhou um vídeo com a aplicação do preenchimento em seu rosto e também fotos comparando as mudanças em seu rosto.

A artista fez o procedimento para ressaltar a sua beleza e estimular a produção de colágeno. Nas redes sociais, ela contou que aprovou o resultado. "Hoje foi dia de começar meu tratameto. Realizamos de imediato o Lifting de Têmpora, bioestimulador de colágeno e somente alguns pontos de sustentação com ácido hialurônico. Sem exageros e sem perder a identidade! Harmonização Facial é tratamento, não é imediatismo! Harmonização Facial é entregar naturalidade, realçar o que o paciente tem de melhor e ou melhorar aquilo que tanto incomoda. Mas acima de tudo, com cautela, responsabilidade e bom senso! Estou chocada com o resultado .. muito feliz!!!!", disse ela.

A filha dela, Bárbara Evans, também gostou da mudança no rosto da mãe. “Ficou top, hein”, disse ela nos comentários.

Monique Evans sai em defesa da filha

Há pouco tempo, a apresentadora e modelo Monique Evansdefendeu a filha, Barbara Evans, dos boatos de que ela ter dado o 'golpe da barriga'. "Eu vendo os comentários e queria dizer o seguinte: minha filha ganha muito bem, ela não é sustentada por ninguém. Inclusive, ela está ajudando na obra da casa financeiramente. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. Ela ganha muito bem, ela trabalha à beça, ela não precisa de ninguém e negócio de golpe da barriga, gente?! Foi muito caro fazer a Ayla, tá? Vocês estão seguindo, então viram que para fazer a Ayla eles demoraram muito tempo e gastaram muito dinheiro", disse ela.

"E ela também contribuiu financeiramente para fazer a Ayla, tá, então vocês estão muito enganados com relação à Bárbara, cara, ela não precisa que ninguém banque ela, tá bom? Eu acho bom vocês seguirem ela para vocês verem nos stories dela tudo que se passa para vocês conhecerem a minha filha. Fora uma coisa: gente: o meu genro é um príncipe! Já viu como ele é lindo. Ele podia ser duro, ferrado, que eu tenho certeza que a Bárbara ia se casar do mesmo jeito, cara. Ele é tudo de bom. Quem não queria um marido daquele? Além de ser o melhor marido do mundo e o melhor pai do mundo, além de gato! Então, ele não tem golpe de nada, nem golpe do baú, golpe da barriga, tá? Tenho pena de quem pensa assim. Que peninha que você não tem um marido desse, né? Então, tá", finalizou.