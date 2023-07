Monica Iozzi muda o visual e surge com os fios curtinhos para nova personagem

A atriz Monica Iozzi abandonou os fios longos e exibiu os fios curtinhos para viver uma nova personagem na TV

A atriz e apresentadora Monica Iozzi usou as redes sociais nesta segunda-feira, 17, para dividir com os seguidores o seu novo visual. Ela passou por uma transformação radical e surgiu com os fios curtinhos, acima dos ombros.

Feliz com a mudança, a artista contou que abandonou os fios longos para viver uma nova personagem. Iozzi está escalada para interpretar a personagem Nathália, uma das protagonistas do remake da novela Elas Por Elas, da Globo.

"Choque do cabelo novo! Nathália vem aí", disse a atriz ao compartilhar a primeira foto com o novo visual no feed do Instagram. "Ainda curtindo o cabelinho novo! Amo mudar pra novas personagens. Bem-vinda, Nathália! #NovelaElasPorElas", escreveu ao mostrar outra foto do corte.

Os fãs amaram a transformação e elogiaram. "Ficou linda", disse uma seguidora. "Ficou ótimo", comentou outra. "Sempre linda e maravilhosa", afirmou uma fã. "Que máximo. Ficou mais linda ainda", falou uma admiradora.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o remake da novela Elas por Elas, de Thereza Falcão e Alessandro Marson, que irá ao ar no horário das 18h, terá como protagonistas as atrizes: Deborah secco, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Monica Iozzi, Késia, Maria Clara Spinelli e Karine Teles. As sete mulheres são amigas que se conheceram em um curso de ingles e que se reencontraram após 25 anos. Diferente da primeira versão, a trama será ambientada no Rio de Janeiro, e não em São Paulo

Confira o novo visual da atriz:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monica Iozzi (@monica.iozzi)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Monica Iozzi (@monica.iozzi)

Relacionamento abusivo

Monica Iozzi contou ter sofrido agressões físicas de um ex-namorado quando ela tinha por volta dos 20 anos. Em entrevista ao videocast Desculpa Alguma Coisa, apresentado pela escritora Tati Bernardi, ela entrou em mais detalhes sobre a relação abusiva que viveu.

Na conversa, as duas mulheres falaram sobre as experiências tóxicas e abusivas que passaram em antigos relacionamentos. "Esse meu namorado, o primeiro sinal foi que ele falou que não queria mais que eu saísse sem sutiã. E daí a coisa foi degringolando até o dia que ele me bateu. Então, com certeza eu voltaria para falar: no primeiro sinal, acabou. O cara que grita com você e dá um soco na parede, o próximo soco é na sua cara", afirmou.