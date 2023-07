Mirella Santos rouba a cena em local paradisíaco: 'Deusa'

Deslumbrante, Mirella Santos rouba a cena em praia ao exibir curvas treinadas durante banho de sol

A modelo Mirella Santos encantou ao relembrar fotos de uma viagem que fez para as Maldivas. Nesta quinta-feira, 14, a famosa aproveitou o clima de tbt na rede social e resgatou os cliques tirados durante sua passagem pelo local paradisíaco.

Deslumbrante, a esposa do humorista Wellington Muniz, o Ceará, roubou a cena no local ao aparecer usando um biquíni estampado. Dona de um corpo sarado, a loira esbanjou beleza e suas curvas torneadas enquanto renovava o bronzeado.

"Ttbt cheio de saudades desse paraíso e do clima", disse Mirella Santos ao compartilhar os cliques cheios de beleza.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram impactados com artista. "Deusa", enalteceram os fãs. "Maravilhosa", elogiaram outros.

Recentemente, a famosa sofreu ao ter sua mansão invadida e saqueada. Só de bolsas, Mirella Santos havia perdido mais de 70 mil reais. Felizmente, ela conseguiu recuperar os itens de grife.

Mirella Santos e Ceará mostram como ficou a casa após assalto: ''Um furacão''

A casa de Mirella Santos e Ceará foi invadida enquanto o casal estava fazendo uma viagem com a família no interior de São Paulo para aproveitar o feriado da Páscoa. Dias após a invasão dos bandidos, os famosos revelaram o acontecimento lamentável e publicaram vídeo para mostrar como ficou a casa.

Arrasado, o apresentador Wellington Muniz exibiu as portas arrombadas de seu lar e os objetos todos jogados pelos cômodos. O comunicador lamentou ao ver o quarto da filha, Valentina Muniz, também arrombado.

Segundo o famoso, os bandidos levaram itens de alto valor como bolsas grifadas de sua esposa e joias. Além disso, os assaltantes pegaram o cofre, deixando uma bagunça por onde passaram pela residência. Ceará afirma que quem entrou já sabia o que gostaria de levar, pois deram ênfase no quarto deles e no closet de Mirella.

"Coisas de valor, mas coisas de valor afetivo, que você dá pra esposa, compra com maior dificuldade, mas ninguém gosta de conquistar as coisas e perder, porque trabalha muito pra ter as coisas", desabafou o artista sobre ter sido roubado em sua própria casa. "Parece que passou um furacão aqui em casa", exibiu roupas e sapatos jogados. "Pago vigia da rua, tem segurança que cuida da minha casa", disse sobre estar revoltado com o acontecimento.