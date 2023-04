Bolsas de Mirella Santos são vendidas para duas mulheres por R$ 68 mil

Após assalto, bolsas de Mirella Santos são repassadas por valores milionários para duas mulheres

Após ter tido sua casa saqueada na última semana, Mirella Santos (39) surgiu muito abalada nas redes sociais depois de ter tido seu closet e outros objetos de valor emocional roubados. A modelo teve joias e itens de grife, como suas bolsas, levados pelos bandidos.

Contudo, o que os assaltantes não esperavam, é que a influenciadora não deixaria barato e, como prometido por ela, assim que as bolsas fossem repassadas, ela ficaria sabendo pelo número que vem gravado no acessório.

Inclusive, o jornalista Leo Dias revelou que duas mulheres teriam comprado as bolsas da famosa por R$ 68 mil, conscientes de que elas seriam roubadas. Segundo o colunista, não se sabe ao certo onde teriam adquirido os itens, mas suspeita-se que foram compradas diretamente com os ladrões.

A casa de Mirella Santos e Ceará foi invadida na última sexta-feira, 7, enquanto o casal estava fazendo uma viagem com a família no interior de São Paulo para aproveitar o feriado da Páscoa. Dias após a invasão dos bandidos, os famosos revelaram o acontecimento lamentável e nesta terça-feira, 11, publicaram vídeo para mostrar como ficou a casa.

Arrasado, o apresentador Wellington Muniz exibiu as portas arrombadas de seu lar e os objetos todos jogados pelos cômodos. O comunicador lamentou ao ver o quarto da filha, Valentina Muniz, também arrombado.

Segundo o famoso, os bandidos levaram itens de alto valor como bolsas grifadas de sua esposa e joias. Além disso, os assaltantes pegaram o cofre, deixando uma bagunça por onde passaram pela residência. Ceará afirma que quem entrou já sabia o que gostaria de levar, pois deram ênfase no quarto deles e no closet de Mirella.

"Coisas de valor, mas coisas de valor afetivo, que você dá pra esposa, compra com maior dificuldade, mas ninguém gosta de conquistar as coisas e perder, porque trabalha muito pra ter as coisas", desabafou o artista sobre ter sido roubado em sua própria casa. "Parece que passou um furacão aqui em casa", exibiu roupas e sapatos jogados. "Pago vigia da rua, tem segurança que cuida da minha casa", disse sobre estar revoltado com o acontecimento.

Veja os vídeos da casa de Mirella Santos e Ceará:

