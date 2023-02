Cinquentão! Mirella Santos celebra aniversário do marido, o humorista Ceará: "Te amo!"

Para celebrar o aniversário do maridão, Mirella Santos abriu o álbum de fotos da renovação dos votos do casamento com Wellington Muniz

CARAS Digital Publicado em 23/02/2023, às 18h09 - Atualizado às 18h40

Mirella Santos e Wellington Muniz - Foto: Reprodução/Instagram