Magérrima, Mirella Santos aposta no biquíni com transparência em dia de sol

Mirella Santos exibe corpão ao aparecer com biquíni com top transparente e ostenta o bronzeado impecável

A influenciadora digital Mirella Santos esbanjou boa forma ao registrar o seu look do dia para renovar o bronzeado na área externa de sua mansão. Esposa do humorista Wellington Muniz, o Ceará, ela colocou o corpão sarado para jogo ao registrar uma imagem de corpo inteiro enquanto usava apenas biquíni.

A beldade aparece com um modelito laranja com transparência no top. O look tinha apenas a aplicação de desenhos de abacaxi para esconder a intimidade da estrela. Além disso, ela deixou à mostra sua barriga trincada e as pernas torneadas.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza de Mirella. “Gata demais”, disse um seguidor. “Top das galáxias”, afirmou outro. “Mulher linda”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mirella Santos (@misantosoficial)

Mirella Santos reencontra Dani Souza após polêmica

Dani Souza (41) e Mirella Santos (39) tiveram um desentendimento no passado - que nunca teve o motivo revelado - e ficaram alguns anos sem contato. Recentemente, as duas fizeram as pazes e apareceram juntas.

Nas redes sociais, a ex-panicat compartilhou uma foto em que aparece abraçada com Mirella e revelou que as duas se reencontram e resolveram todas as questões que fizeram com que elas se afastassem. "Depois de 5 anos nos reencontramos e nos resolvemos! Que saudade amiga!! Te amo!!! @misantosoficial", declarou Dani na legenda da publicação.