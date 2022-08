Após cinco anos, Dani Souza e Mirella Santos se reencontram e fazem as pazes: "Nos resolvemos"

Nas redes sociais, Dani Souza revelou que se reencontrou com Mirella Santos e as duas voltaram a se falar

Dani Souza (41) e Mirella Santos (39) fizeram as pazes nesta quarta-feira, 10. A empresária e a modelo estavam há cinco anos sem se falar.

Nas redes sociais, a ex-panicat compartilhou uma foto em que aparece abraçada com Mirella e revelou que as duas se reencontram e resolveram todas as questões que fizeram com que elas se afastassem.

"Depois de 5 anos nos reencontramos e nos resolvemos! Que saudade amiga!! Te amo!!! @misantosoficial", declarou Dani na legenda da publicação.U

Os internautas vibraram com o reencontro de Dani e Mirella. "Que boa notícia", comentou uma seguidora. "Aii amo a amizade das duas! Como sentia falta das duas juntas", disse outra. "Ahhhh que lindas. Feliz por vocês!!!", celebrou uma fã.

O motivo do afastamento entre Dani e Mirella nunca foi exposto. Em 2020, a ex-panicat chegou a falar sobre não aparecer mais ao lado da modelo, mas confessou que não sabia explicar a situação, já que foi uma decisão não partiu dela. "O problema de falar dela [Mirella] é que tenho que falar de outras pessoas que não quero comentar, que, felizmente, são pessoas que não fazem parte da minha vida. [...] Não sei o que aconteceu, porque ela também não me falou. Na época, a gente conversou por cima, mas ela parou de falar comigo por causa de uma outra pessoa que contratei para trabalhar comigo", revelou.

"Tudo o que estou falando são coisas que eu acho, eu não sei realmente o que aconteceu. Ela simplesmente parou de falar comigo e algumas pessoas próximas a nós que passaram o que tinham acontecido. Eu tentei falar com ela depois, mas não eu não tive sucesso. E eu sou uma pessoa muito madura em relação a qualquer assunto, vou esperar o tempo dela, se ela se sentir à vontade, confortável, a gente vai conversar. Acho que ela estava certa, porque a mesma coisa que aconteceu com ela, aconteceu comigo. E foi bem pesado. [...] Eu gosto muito dela, é uma pessoa que foi extremamente importante pra mim na época da Fazenda. Tinha ela como uma mãezona. Sou uma pessoa carente e ela foi uma pessoa que teve muito significado pra mim", completou ela. Dani e Mirella se conheceram durante o reality show A Fazenda, da Record TV, em 2009.

Confira a foto de Dani Souza ao lado de Mirella Santos:

