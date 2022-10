Mel Maia exibe a cinturinha fina ao usar look justíssimo na academia

Aos 18 anos, Mel Maia arrasa ao destacar suas curvas impecáveis em dia de treino na academia

CARAS Digital Publicado em 24/10/2022, às 15h53

A atriz Mel Maia (18) deixou os fãs encantados ao mostrar sua boa forma nas redes sociais. Desta vez, a beldade apareceu com um look de academia justíssimo ao corpo e destacou sua cinturinha fina.

Mel posou com um conjunto de top e calça justa ao registrar a sua ida à academia. “O pump da gata”, disse ela na legenda.

Recentemente, Mel Maia fez uma mudança radical no seu cabelo. A musa se despediu do cabelo comprido para aderir ao visual na altura dos ombros e com mechas mais claras.

Mel Maia arrasa de biquíni e exibe tatuagem no quadril

A atriz Mel Maia elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao mostrar sua boa forma recentemente. A beldade mostrou sua cinturinha fina ao posar com looks mínimos. Nas fotos, a estrela surgiu com blusa curtinha, minissaia e até biquíni cavado. Inclusive, ela deixou à mostra a tatuagem que tem na região do quadril. “Vou ficar muito linda na Copa, vou mostrar pra vocês o outro”, disse ela ao celebrar o seu look nas cores da bandeira do Brasil.

