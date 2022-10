Mel Maia radicaliza no visual para nova personagem: ''Uma história nova''

A atriz Mel Maia surpreendeu os fãs ao mostrar o seu novo visual; confira o antes e depois

Mel Maia (18) está de visual novo! A atriz compartilhou fotos mostrando o look para a sua nova personagem e pegou os fãs de surpresa.

Para a ocasião, a artista deixou os cabelos longos e lisos de lado para dar lugar aos fios curtos e iluminados.

Na publicação, ela celebrou a mudança: "Visu novo pra uma história nova!", escreveu na legenda, sem dar muitas informações sobre o trabalho.

Nos comentários, os amigos foram só elogios. "Que lindeza!!!", disse Cleo; "Perfeita", disparou Maisa; "Lindeza! Brilha muitoooo", comentou Letícia Colin.

E claro que os seguidores também lotaram os comentários. "Ficou perfeita", "Quando eu acho que não tem como ficar mais bonita", "Meu deus, Mel! Você é maravilhosa", dispararam eles.

A atriz Mel Maia elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao mostrar sua boa forma recentemente. A beldade mostrou sua cinturinha fina ao posar com looks mínimos. Nas fotos, a estrela surgiu com blusa curtinha, minissaia e até biquíni cavado. Inclusive, ela deixou à mostra a tatuagem que tem na região do quadril. “Vou ficar muito linda na Copa, vou mostrar pra vocês o outro”, disse ela ao celebrar o seu look nas cores da bandeira do Brasil.

