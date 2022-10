Mel Maia arrasa ao usar biquíni cavado e exibe tatuagem no quadril

Mel Maia ostenta sua boa forma ao surgir com looks mínimos em novas selfies

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 16h39

A atriz Mel Maia elevou a temperatura das redes sociais nesta semana ao mostrar sua boa forma nos stories do Instagram. A beldade ostentou sua cinturinha fina ao posar com looks mínimos.

Nas fotos, a estrela surgiu com blusa curtinha, minissaia e até biquíni cavado. Inclusive, ela deixou à mostra a tatuagem que tem na região do quadril.

“Vou ficar muito linda na Copa, vou mostrar pra vocês o outro”, disse ela ao celebrar o seu look nas cores da bandeira do Brasil.

Recentemente, Mel Maia deu o que falar ao compartilhar um desafio ao lado de uma amiga. A dinâmica do desafio do Tik Tok consistia em falar as melhores e as piores 'ficadas' da vida, e Mel Maia surpreendeu os internautas ao revelar que ficou com Arthur Picoli (28). No vídeo, Mel Maia mostra o perfil do Instagram das pessoas de forma rápida, e elegeu Arthur Picoli ao eleger o ex-BBB como "mais gostoso".