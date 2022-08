Marido de Gretchen exibe seu novo corpo após lipo e ela elogia: 'Maravilhoso'

Marido de Gretchen mostra fotos de vários ângulos para exibir a sua nova silhueta após fazer a lipo HD

CARAS Digital Publicado em 30/08/2022, às 16h14

Marido da cantora Gretchen (63), o saxofonista Esdras de Souza (48) está feliz com o resultado de sua lipo HD que realizou há poucos dias. Nesta terça-feira, 30, ele mostrou as fotos de sua nova silhueta em vários ângulos nas redes sociais e comemorou o sucesso do procedimento.

Esdras apareceu usando uma cinta pós-cirúrgica e uma bermuda colorida ao mostrar que já está com o corpo mais fino. “Feliz demais! Hoje, 20 dias se passaram de pós-procedimento: lipo escultura HD. Não foi fácil, mas eu me superei, porém ainda um pouco inchado que é normal”, disse ele, que ainda deixou um recado para a esposa. “Minha esposa, só em pensar em lhe agradecer por infinitas oportunidades, me emociono... te amo morena”, escreveu.

Por sua vez, Gretchen deixou um comentário carinhoso no post do marido. “Tá maravilhoso, meu amor. E eu te prometi. Sempre vou cuidar de você”, comentou. Vale lembrar que Gretchen também fez a lipo HD junto com o marido e já mostrou o seu resultado na web.

Veja o resultado da lipo HD de Esdras de Souza:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ESDRAS DE SOUZA (@esdrasdesouza)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!