Gretchen exibe resultado de procedimento estético: ''Incrível''

Cantora Gretchen compartilha fotos da barriga 12 dias após fazer Lipo HD e recebe elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 24/08/2022, às 09h32

Na manhã desta quarta-feira, 24, a cantora Gretchen (63) usou as redes sociais para compartilhar como ficou sua barriga após passar por mais um procedimento estético!

No seu perfil no Instagram, a famosa publicou fotos exibindo o resultado da barriga após realizar uma lipoaspiração de alta definição, 12 dias após a cirurgia.

"Bom diaaaaaa. Começando a mostrar pra vocês o resultado da LipoHD. Tenho 12 dias de operada. E o resultado é incrível", começou escrevendo, agradecendo aos profissionais responsáveis pela mudança no corpo. "Barriga lisinha e sequinha", disse ainda.

Os seguidores gostaram do resultado e elogiaram a famosa: "Arrasou", "Vai ficar show", "Poderosa", "Ficando cada vez melhor", "Chapadinha", "Gostei, ficou excelente, até afinou a cintura. Parabéns", "Parabéns, você está cada vez mais linda, como eu queria ter condições financeiras pra fazer uma dessa".

O marido de Gretchen, Esdras de Souza, também passou pela nova cirurgia de retoque. "Primeiro dia depois da cirurgia e eu já to aqui plena de acompanhante, mas daqui a pouco sou eu que vou descer pro centro cirúrgico pra fazer minha cirurgia", contou ela.

Gretchen mostra resultado de lipo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gretchen Oficial (@mariagretchen)

Gretchen se revolta com boatos de affair entre a neta e Adriano Imperador

Recentemente, Gretchen apareceu nas redes sociais para desmentir rumores sobre a sua família. Na segunda-feira, 22, a neta dela, Anna Beatryz Miranda, foi alvo de rumores de que estaria tendo um caso com o ex-jogador de futebol Adriano Imperador. Ela detonou os rumores. "Deixa eu falar uma coisa para vocês. Acabei de ver uma notícia rídicula, de que a minha neta está com o Adriano Imperador e isso causou atrito na família. Primeiro, que ela não está com ele. Notícia falsa, fake news, quem publicou esta notícia está mentindo. Segundo, que mesmo que ela estivesse com Adriano, não teria problema. Ele é um cara do bem. Muito pelo contrário, ele é uma pessoa muito do bem", disse ela.

