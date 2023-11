Mariana Rios esbanja beleza natural em cliques em meio à natureza

A atriz Mariana Rios está curtindo alguns dias de descanso na Chapada dos Veadeiros

Mariana Rios esbanjou toda sua beleza natural nesta quinta-feira, 16, ao compartilhar uma sequência de cliques da sua viagem. Ela está curtindo alguns dias de descanso na Chapada dos Veadeiros, em Goiás.

Em seu perfil oficial no Instagram, a atriz, apresentadora e cantora publicou alguns cliques ostentando seu corpo sarado ao posar de biquíni na varanda do local em que está hospedada. Ela também dividiu um clique se refrescando em um rio. "Um lindo dia para ser feliz", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da artista. "Mariana, sobrenome: beleza", disse o ginasta Diego Hypolito. "Lindíssima", escreveu uma seguidora. "Que mulher linda", falou outra. "Musa", comentou um fã.

Mariana, vale lembrar, está namorando Juca Diniz, e recentemente, ela fez uma rara aparição ao lado do amado durante a festa de aniversário do apresentador Rodrigo Faro, que comemorou os seus 50 anos em grande estilo ao lado dos amigos e dos familiares em São Paulo.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana toma atitude radical após assalto

A atriz e apresentadora Mariana Rios tomou uma decisão radical após sua casa ser assaltada há poucos dias. Ela decidiu mudar de residência e anunciou a nova fase de sua vida nas redes sociais. A estrela posou ao lado das caixas da mudança e contou sobre o momento de encerrar ciclos em sua vida.

"Ao fechar um ciclo, imediatamente começamos um outro. Às vezes ficamos tão apegados as nuvens que se formam no céu, que esquecemos de abrir a janela do avião depois da decolagem. Lá no alto, é que observamos o lindo tapete de algodão visto de cima, o céu mais azul do que nunca, o sol irradiando sua beleza. Assim também é a vida! Às vezes transformamos um problema em um céu cheio de nuvens, não enxergando o que está por vir [...]", disse ela em um trecho da publicação.