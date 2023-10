Mariana Rios faz rara aparição com seu novo namorado em noitada

Mariana Rios curte festa na companhia do seu novo namorado em rara aparição juntos

A atriz Mariana Rios curtiu a noite de quinta-feira, 19, na companhia do seu novo namorado, Juca Diniz. Os dois anunciaram o namoro há poucas semanas e quase não apareceram juntos até o momento. Assim, a rara aparição deles juntos chamou a atenção.

Mariana e Juca posaram juntos na entrada da festa de aniversário do apresentador Rodrigo Faro, que comemorou os seus 50 anos em grande estilo com a presença de amigos e familiares em São Paulo.

Fotos: Eduardo Martins / AgNews

A comunicadora assumiu o namoro com o economista no início de outubro ao se declarar para ele em um post nas redes sociais. “As vezes um simples olhar te traz certezas que o momento presente não consegue explicar. Passa o tempo…Passam pessoas…Passa a vida! E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem… Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende. A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente, os olhos não mentem”, escreveu.

Logo depois, ela rebateu os rumores de que teria assumido o namoro com o ex-namorado de sua amiga. Ela contou que as duas não eram amigas próximas, apenas se seguiam nas redes sociais. "Que fique claro uma coisa: melhor amigo é quem a gente no mínimo tem o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém nas redes sociais não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade. Pior do que aquele que conta uma mentira, são os que propagam a mesma transformando-a em verdade. Aprendi na vida que quando não temos algo de bom pra falar sobre alguém, melhor mantermos calados. Desejar o bem ao outro é a melhor forma de atrair o mesmo pra sua vida. Pessoas especiais falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre a vida de outras pessoas. Escolha quem você deseja ser", completou.

Mariana Rios desabafou sobre futuro na música

Mariana Rios é o tipo de artista que 'joga nas 11', com experiências como cantora, apresentadora e atriz, ela adora se arriscar nas mais variadas áreas. Em 2019, ela deu uma entrevista à CARAS a qual comentou sobre seu futuro na música.

Segundo Mariana, apesar de amar se jogar em novos projetos, ela não tinha mais interesse em gravar um álbum do zero. "Decidi não gravar, porque o CD exige muito e não dá para conciliar com mais nada", disse ela, que fez seu primeiro lançamento autoral em 2009.

Com trabalhos variados em seu currículo, Mariana, que na época atuava como repórter do The Voice Brasil, confessou que não tem um ofício preferido e que apenas se agarra às oportunidades que vão surgindo em sua vida.