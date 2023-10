Mariana Rios se defende após receber críticas por começar a namorar ex de amiga

Mariana Rios fez um desabafo após receber críticas por se relacionar com o ex-namorado de uma suposta amiga

Mariana Rios usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 11, para se pronunciar sobre as críticas que passou a receber após assumir publicamente seu relacionamento com Juca Diniz, neto do empresário Abilio Diniz.

Após dividir as fotos de uma viagem que fez com o amado, ela recebeu diversas mensagens negativas por estar em um relacionamento com o ex de uma amiga. Para quem não sabe, o eleito da apresentadora da Record TV é ex-namorado da modelo Isabella Settanni.

Mas ao que tudo indica as duas não eram tão próximas assim. É que no desabafo feito por Mariana no feed do Instagram, ela deixou claro que o fato de seguir uma pessoa nas redes sociais não significa que elas possuem uma amizade.

"Que fique claro uma coisa: melhor amigo é quem a gente no mínimo tem o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém nas redes sociais não é sinônimo de amizade e muito menosintimidade", afirmou ela no começo do texto.

"Pior do que aquele que conta uma mentira, são os que propagam a mesma transformando-a em verdade. Aprendi na vida que quando não temos algo de bom pra falar sobre alguém, melhor mantermos calados. Desejar o bem ao outro é a melhor forma de atrair o mesmo pra sua vida. Pessoas especiais falam sobre ideias. Pessoas medíocres falam sobre a vida de outras pessoas. Escolha quem você deseja ser", completou.

Na legenda da publicação, Mariana ainda deixou outra mensagem. "Todos nós temos opções na vida de: Enaltecer ou diminuir. Manifestar amor ou o ódio. Admirar ou invejar. Esclarecer ou confundir. Ser verdadeiro ou falso. Criar uma mentira e propagá-la para que seja transformada em verdade pode prejudicar a vida de várias pessoas e levar milhares de outras a terem um pensamento ilusório. Continuo no meu propósito de tentar ao máximo espalhar gotas de amor por aí. E que bom sentir que sempre sou respingada por elas", escreveu ela.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios mostra fotos contemplando a aurora boreal

No último domingo, 8, Mariana Rios impressionou os seguidores das redes sociais ao abrir o álbum de fotos de sua viagem ao lado do novo namorado, João Lucas Diniz, pelo Polo Norte, na Lapônia Finlandesa. Nas fotos postadas no feed do Instagram, a artista surgiu admirando a aurora boreal, um fenômeno atmosférico caracterizado pela formação de desenhos luminosos e coloridos no céu, e falou sobre a realização do seu sonho. Veja as fotos da viagem!