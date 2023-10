Mariana Rios publica fotos românticas ao lado de novo namorado e se declara: 'Raridade'

Em clima romântico aproveitando Paris, Mariana Rios se declarou ao novo namorado em suas redes sociais

Apaixonada! Mariana Rios tornou público seu novo relacionamento neste sábado, 07. Solteira, desde quando terminou um breve relacionamento com Guilherme Mussi, ex de Marina Ruy Barbosa. A atriz abriu um álbum de fotos românticas ao lado do economista João Lucas Diniz e se declarou para o amado em um novo post no seu perfil oficial no Instagram.

“As vezes um simples olhar te traz certezas que o momento presente não consegue explicar. Passa o tempo…Passam pessoas…Passa a vida! E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem… Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende. A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente, os olhos não mentem”, escreveu a morena na legenda da publicação.

As fotos são uma coletânea de momentos do casal juntos aproveitando uma viagem na Europa. O casal recebeu uma chuva de elogios nos comentários da publicação: “Amei está frase Mariana, nunca tinha visto desta forma. Perfeita!! Desejo felicidades ao casal”, desejou uma seguidora da atriz, “Viva a felicidade que estava ansiosamente aguardando por você! Amei o casal”, escreveu outra, “Combinam muito! Viva o casal”, escreveu Ticiane Pinheiro.

Os dois já haviam sido vistos em clima de romance durante o show de Zezé Di Camargo no início do mês passado. O amado se chama é mais conhecido como Juca Diniz e trabalha em uma startup no Vale do Silício, nos Estados Unidos, com comercialização e venda de dados. Em seu perfil nas redes sociais, Juca compartilha sua paixão por culinária e ciclismo.

Mariana Rios desabafou sobre futuro na música

Mariana Rios é o tipo de artista que 'joga nas 11', com experiências como cantora, apresentadora e atriz, ela adora se arriscar nas mais variadas áreas. Em 2019, ela deu uma entrevista à CARAS a qual comentou sobre seu futuro na música.

Segundo Mariana, apesar de amar se jogar em novos projetos, ela não tinha mais interesse em gravar um álbum do zero. "Decidi não gravar, porque o CD exige muito e não dá para conciliar com mais nada", disse ela, que fez seu primeiro lançamento autoral em 2009.

Com trabalhos variados em seu currículo, Mariana, que na época atuava como repórter do The Voice Brasil, confessou que não tem um ofício preferido e que apenas se agarra às oportunidades que vão surgindo em sua vida.