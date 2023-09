Mariana Rios desabafou sobre futuro na música após projeto: "Exige muito"

Em 2019, Mariana Rios falou sobre experiências da carreira artística após projetos de sucesso

Mariana Rios (38) é o tipo de artista que 'joga nas 11', com experiências como cantora, apresentadora e atriz, ela adora se arriscar nas mais variadas áreas. Em 2019, ela deu uma entrevista à CARAS a qual comentou sobre seu futuro na música.

Segundo Mariana, apesar de amar se jogar em novos projetos, ela não tinha mais interesse em gravar um álbum do zero. "Decidi não gravar, porque o CD exige muito e não dá para conciliar com mais nada", disse ela, que fez seu primeiro lançamento autoral em 2009.

Com trabalhos variados em seu currículo, Mariana, que na época atuava como repórter do The Voice Brasil, confessou que não tem um ofício preferido e que apenas se agarra às oportunidades que vão surgindo em sua vida.

"Um papel complementa o outro. E tudo isso é o que eu sou. Sou uma pessoa que vivo momentos. Planejo muito o meu futuro, mas não tento remar contra a corrente não. Isso foi acontecendo ao longo da minha vida e fui aproveitando as oportunidades que tive", disse ela.

Atualmente contratada da Record TV, onde tem apresentado realities da casa como A Grande Conquista, Mariana relembrou como sempre foi fazendo escolhas importantes desde pequena. "Cantava aos 10 anos, fui para o Rio com 18 e comecei a fazer teatro, onde descobri mais uma paixão. Gravei CD, fiz novela... Quero ser uma artista completa", afirmou.

"O que está acontecendo agora é uma realização, pois não preciso parar com meus projetos para cantar", contou ela, que também comandou a segunda temporada do programa Ilha Record.

A mineira finalizou afirmando que não costuma se arriscar em projetos que ela não está plenamente satisfeita e feliz: "Não faço planos a longo prazo. A única coisa que eu quero é ser feliz. Se eu estiver fazendo um trabalho que todo mundo sonha e eu não estiver feliz, para mim não vale".

