Quem é o namorado de Mariana Rios? Juca Diniz é herdeiro de bilionário

Novo namorado de Mariana Rios é conhecido por ser herdeiro de família tradicional e quase foi filho de presidente do Brasil

A apresentadora Mariana Rios (38) se tornou assunto nesta semana ao compartilhar nas redes sociais registros ao lado do novo namorado, Juca Diniz (27), durante uma viagem à Paris, na França. Os cliques renderam muita curiosidade sobre a vida do rapaz.

Formado pela Universidade da Califórnia, Juca é bastante conhecido na alta sociedade paulista. Isso porque ele é herdeiro de um dos homens mais ricos do Brasil, Abilio Diniz. Segundo a Forbes, no último ano sua fortuna foi avaliada em R$ 12,5 bilhões.

Abilio é um dos acionistas da rede de supermercados Carrefour e membro dos Conselhos de Administração do Grupo Carrefour. Ele também possui parte da marca BRF, empresa que surgiu da fusão entre Sadia e Perdigão.

Juca é fruto do relacionamento de Ana Maria Diniz e Luiz Felipe D’Avila, que foi candidato à presidência do Brasil, em 2022. Na época, seu patrimônio declarado foi de R$ 24 milhões, entre casas e investimentos. A candidatura teve 559.708 votos, o que equivale a 0,47% do total da eleição.

ESPECULAÇÕES DA INTIMIDADE

Até o início do ano Juca Diniz namorava com a modelo Isabella Particelli, mas desde que ele e Mariana assumiram, começaram a surgir informações que as duas eram amigas e se afastaram após o romance vir à tona.

"Passa o tempo… Passam pessoas… Passa a vida! E quando você menos espera, os olhares se reencontram com tanta intensidade que se perdem… Em risos, em troca, em todos os sentimentos que só o mergulho profundo entende. A raridade dos verdadeiros encontros se dá pela primeira troca de olhar. O que o coração sente, os olhos não mentem", se declarou Mariana.

Com a repercussão sobre os rumores nas redes sociais, a contratada da Record TV resolveu vir a público se defender. Ela garantiu que nunca teve contato com Isavella e que as acusações se tratavam de fake news.

"Que fique claro uma coisa: melhor amigo é quem a gente no mínimo tem o telefone, endereço e sabe o nome dos pais. Seguir alguém nas redes sociais não é sinônimo de amizade e muito menos intimidade", afirmou ela no começo do texto.

"Pior do que aquele que conta uma mentira, são os que propagam a mesma transformando-a em verdade. Aprendi na vida que quando não temos algo de bom pra falar sobre alguém, melhor mantermos calados", finalizou.