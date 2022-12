Mariana Rios elege calça de cintura baixa e choca: ''Única que tem licença para usar''

Em clima da Copa, Mariana Rios montou look de barriga de fora e chocou ao eleger calça de cintura baixa

A apresentadora e cantora Mariana Rios (37) deu o que falar nesta sexta-feira, 02, ao surgir com um look para torcer para o Brasil. Com a barriga toda de fora, a famosa chamou a atenção dos internautas com as curvas bem sequinhas.

Nos registros publicados pela artista, ela apareceu deslumbrante e cheia de estilo usando um cropped das cores de seleção com uma calça jeans, a qual virou assunto.

Isso porque, o modelo de cintura bem baixa, bem difícil de usar, caiu perfeitamente no corpo de Mariana Rios. "Vai Brasil", disse ela na legenda.

Nos comentários, os seguidores logo falaram sobre a calça escolhida pela apresentadora. "A única que tem licença para usar esta calça", opinaram. "Absurdo ficar linda de calça de cintura baixa", surpreenderam-se outros.

Mãe de Mariana Rios surge de biquíni e choca com beleza

A mãe de Mariana Rios fez aniversário na última quarta-feira, 23, e ganhou uma declaração especial da filha na rede social. Com várias fotos, a cantora se declarou para Adriana Rios com muito amor.

Nos registros, a mãe da famosa se destacou com sua beleza, inclusive, ela impressionou ao aparecer de biquíni, ostentando um corpaço escultural e uma barriga chapada.

"Mãe, Dizem que quando vamos reencarnar, escolhemos nossos pais. Que bom que pude escolher você como minha mãezinha! Me amou, cuidou de mim, me ensinou a dar os primeiros passos em direção a longa caminhada da vida! Você me acolhe, me ajuda, me entende…", começou dizendo.

"Renova minhas energias quando preciso delas para seguir. Você me faz acreditar em mim todos os dias. Agradeço a Deus pela oportunidade em ser sua filha nessa vida! E desejo que estejamos juntas nas próximas! Te amo! Feliz aniversário", declarou Mariana Rios.

