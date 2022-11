Mãe de Mariana Rios surge de biquíni e choca com beleza: ''Linda mulher''

Apresentadora Mariana Rios chocou ao mostrar fotos deslumbrantes da mãe e provou que a beleza é de família

A mãe de Mariana Rios (37) está fazendo aniversário nesta quarta-feira, 23, e ganhou uma declaração especial da filha na rede social. Com várias fotos, a cantora se declarou para Adriana Rios com muito amor.

Nos registros, a mãe da famosa se destacou com sua beleza, inclusive, ela impressionou ao aparecer de biquíni, ostentando um corpaço escultural e uma barriga chapada.

"Mãe, Dizem que quando vamos reencarnar, escolhemos nossos pais. Que bom que pude escolher você como minha mãezinha! Me amou, cuidou de mim, me ensinou a dar os primeiros passos em direção a longa caminhada da vida! Você me acolhe, me ajuda, me entende…", começou dizendo.

"Renova minhas energias quando preciso delas para seguir. Você me faz acreditar em mim todos os dias. Agradeço a Deus pela oportunidade em ser sua filha nessa vida! E desejo que estejamos juntas nas próximas! Te amo! Feliz aniversário", declarou Mariana Rios.

Nos comentários da publicação, os internautas logo repararam na beleza e boa forma de Adriana Rios. "Percebe-se de onde vem a beleza", falaram os fãs. "Linda mulher", admiraram outros.

Mãe de Mariana Rios chama a atenção com beleza; veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios dá detalhes sobre sua saída da Rede Globo

A atriz Mariana Rios decidiu revelar o motivo de sua saída da grande emissora carioca Rede Globo, após muitos anos contratada como atriz da casa. Em entrevista ao PocCast, ela deu detalhes sobre a saída.

Após ser escolhida como substituta de Sabrina Sato no comando do reality show Ilha Record, Mariana contou que hoje em dia deseja investir mais na carreira de apresentadora do que de atriz.

“Então eu peço demissão. Não é justo comigo e nem com a empresa eu continuar contratada e ficar negando convites para fazer novelas”, revelou. “Os autores daqui a pouco vão ficar com raiva de mim. Meus pais quase me mataram, ‘você é louca de pedir para sair da Globo”, disse Mariana durante o podcast.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!