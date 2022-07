Mariana Goldfarb exibe o corpo escultural em fotos de biquíni: "Perfeição"

Só de biquíni, Mariana Goldfarb posou para fotos na praia e exibiu o corpo escultural

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 13h38

A modelo Mariana Golfarb (32) está curtindo as férias em grande estilo, na Itália!

Em seu perfil no Instagram, a modelo compartilhou uma série de fotos esbanjando beleza, só de biquíni, Mariana surpreendeu a web com as fotos.

Nas fotos publicadas nas redes sociais, Mariana surgiu com um biquíni de oncinha, fazendo caras e bocas ao posar em uma praia da Itália.

E claro, os registros belíssimos de Mariana Goldfarb rendeu diversos elogios para a modelo: "Para de ser tão linda, mulher", disparou um fã. "Tá uma perfeição", brincou outro seguidor. "Por que tão perfeita?", brincou o terceiro.

Ainda nesta semana, Mariana Goldfarb esbanjou beleza na web mais uma vez. A modelo apostou em um vestido rosa para passear pelas ruas da Itália.

Confira as fotos de Mariana Goldfarb na praia: