Mariana Goldfarb surge de vestido rosa curtinho em fotos durante viagem: ''Barbie italiana''

Modelo Mariana Goldfarb encanta fãs ao compartilhar registros com look decotado durante passeio em viagem para a Itália

CARAS Digital Publicado em 14/07/2022, às 07h08

A modelo Mariana Goldfarb (32) está curtindo os dias de descanso na companhia da família em viagem para a Itália!

Na noite de quarta-feira, 13, a influenciadora digital exibiu o look usado durante passeio com o marido, Cauã Reymond (42) e a herdeira dele, Sofia (10), fruto do relacionamento com Grazi Massafera (40).

A estudante de nutrição apostou no carão ao posar com um vestido rosa bebê decotado e com recorte na cintura, deixando suas pernas torneadas à mostra. Mari também posou de costas e publicou um vídeo em que aparece em uma sacada admirando a linda paisagem de fim de tarde em frente ao mar.

"Barbie italiana", brincou Mariana na legenda da publicação.

"Mais linda do que a Barbie", "Uma verdadeira Deusa!", "Deusa italiana", "Que preciosa Mari", "Belíssima", "Como essa mulher é lindaaaaaaa", "Que Musa", exaltaram os admiradores nos comentários do post.

Mariana Goldfarb mostra momento de diversão com a enteada

Mariana Goldfarb tem compartilhado com os fãs álbuns de fotos da viagem para a Itália! A famosa surgiu em passeio de barco pela cidade de Taormina, que fica no topo da colina na costa leste da Sicília. Usando um biquíni verde militar, a estudante de nutrição posou exibindo o corpaço e divertiu os fãs com vídeo em que aparece em um escorregador. Nas imagens, ela aparece esbanjando felicidade ao descer no brinquedo, mas acabou ficando presa na parte de baixo, não conseguindo cair na água. Ao fundo, é possível ouvir a risada de Sofia, que tirou sarro do madrasta.

Confira as fotos de Mariana Goldfarb com look rosa na Itália: