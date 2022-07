Mari Gonzalez aposta em look all jeans e surpreende com a beleza: "Perfeita"

Ex-BBB Mari Gonzalez surgiu poderosa com um look all jeans e deixou os internautas impressionados com a beleza

CARAS Digital Publicado em 13/07/2022, às 09h20

Na última terça-feira, 12, a influenciadora e ex-BBB Mari Gonzalez (28) deu um show de beleza ao compartilhar uma série de fotos do look do dia.

A produção all jeans de Mari Gonzalez foi para o dia de fotos na CARAS Inverno, em Campos do Jordão, São Paulo.

Em seu perfil no Instagram, Mari compartilhou uma série de fotos da produção, que contou com um top jeans combinando com uma calça e um trench coach, e, claro, deixou a web impressionada com sua beleza.

E as fotos na luz do dia chamaram a atenção de seus seguidores na plataforma, e amigos e fãs de Mari usaram os comentários para enaltecer a beleza da ex-BBB: "Tá chic", escreveu Mari Saad, seguida por Juliana Paes que disse: "Musa!".Thaís Braz também comentou: "Amei o look".

Confira o look de Mari Gonzalez: