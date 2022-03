Romulo Arantes Neto assume namoro com a influenciadora Mari Saad

Ator Romulo Arantes Neto publicou primeira foto ao lado da nova namorada, Mariana Saad, em seu perfil no Instagram e ganhou elogios da web

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 09h49

O ator Romulo Arantes Neto (34) assumiu seu novo relacionamento nas redes sociais!

O artista compartilhou o primeiro registro ao lado da influenciadora digital Mariana Saad (26) na madrugada desta segunda-feira, 21, no casamento da empresária e assessora dos famosos, Piny Montoro.

Os dois mantinham a relação em segredo, mas já vivem o affair há alguns meses. Em seu feed no Instagram, o ator postou uma sequência de fotos da cerimônia que aconteceu no sábado, 19, em Angra dos Reis.

"Que o amor esteja sempre com vocês!!!!! Desejo tudo de mais lindo, sempre!!! Foi incrível! Love you! @pinymontoro & @brunofranklinn", escreveu Romulo Arantes Neto na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores exaltaram o casalzão! "Seus lindos", "Amo esse casal!", "Casalzão", "Felicidades, irmão", "Casal mais lindo!", "É sério que vocês estão juntos? Parou a internet", "Meu Deus que casal é esse senhor", disseram os internautas.

Vale lembrar que Romulo foi flagrado aos beijos com a cantora Giulia Be (22) em setembro do ano passado em viagem à França após o término do namoro de anos com a modelo argentina Sonia Vasena.

Romulo Arantes Neto radicaliza o visual para novo personagem

Romulo Arantes surpreendeu a web ao mostrar a mudança de visual na web! O ator deu adeus aos fios longos para começar os preparativos de seu novo personagem, sem revelar ainda qual o projeto. “Cabelo novo, vida nova, cabelo novo, personagem novo! Não vale dizer que estava melhor antes, hein! Se pensar isso, guarde para você”, disse ele.

Confira a primeira foto de Romulo Arantes Neto com Mariana Saad: