Mari Bridi faz harmonização facial e resultado surpreende: “Natural”

Ex de Rafael Cardoso, Mari Bridi passou por transformação com procedimentos estéticos

Mari Bridi (38) se tornou adepta a harmonização facial! A novidade foi compartilhada no Instagram da médica responsável pelo procedimento, que explicou a mudança e exibiu o antes e depois da influenciadora em suas redes sociais, deixando os fãs surpresos com a mudança sutil no visual.

Recém-solteira, após o divórcio com o ator Rafael Cardoso (37), Mari Bridi decidiu fazer alguns leves retoques na face. A transformação valorizou a beleza da influenciadora, sem radicalizar os traços, mantendo as características naturais: “Resultado tão lindo e tão natural!”, descreveu a médica.

No vídeo, as alterações foram destacadas: “É uma paciente que preza pela naturalidade e nunca tinha feito nada… Chegou aqui assustada com a harmonização facial que a gente vê no mercado, mas fizemos um plano de tratamento”, Mari mudou a região da papada e do terço médio com efeito lifting, combate ao derretimento e suavização das rugas.

A médica ainda destacou que o processo de aplicação dos procedimentos durou cerca de um mês e finalizou o vídeo com uma foto de antes e depois. Nos comentários, os fãs da atriz aprovaram a mudança: “Ficou perfeito”, disse uma seguidora. “Maravilhosa”, elogiou mais uma. “Ficou incrível”, disse uma terceira.

Com biquíni estampado, Mari Bridi ostenta corpão definido em dia de praia:

Mari Bridi curtiu o verão acompanhada dos filhos, Aurora (8) e Valentim (4), fruto de seu relacionamento com o ator Rafael Cardoso, de quem se separou recentemente. A influenciadora, inclusive, compartilhou registros de biquíni durante um passeio a uma praia no Rio de Janeiro com os pequenos.

Nos cliques, a gata impressionou os seguidores ao exibir seu corpão definido ao surgir usando um biquíni estampado enquanto renovava o bronzeado. Com a barriga negativa e as pernas torneadas, Mari deixou os fãs suspirando com o show de beleza.