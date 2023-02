Com biquíni estampado, Mari Bridi ostenta corpão definido em dia de praia: "Maravilhosa"

Mari Bridi curtiu o dia na praia ao lado dos filhos, Aurora e Valentim, e impressionou ao ostentar sua boa forma

Mari Bridi (38) decidiu aproveitar o dia ensolarado no Rio de Janeiro para ir à praia com seus filhos, Aurora (8) e Valentim (4), fruto de seu relacionamento com o ator Rafal Cardoso (37), de quem se separou recentemente.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital compartilhou alguns registros do passeio, e impressionou os fãs ao exibir seu corpão definido ao surgir usando um biquíni estampado enquanto renovava o bronzeado.

Além de exibir sua barriga negativa e as pernas torneadas, Mari publicou uma foto sorridente ao lado da filha, e mostrou o caçula comendo milho. Além disso, a ex-mulher de Rafael Cardoso ainda mostrou que estava acompanhada de alguns amigos. "Photo dump praiou com muito amor", escreveu a famosa na legenda da publicação.

A postagem rapidamente recebeu diversas curtidas e elogios. "Deusa", disse uma seguidora. "Maravilhosa", afirmou outra. "Minha musa", comentou uma fã. "Você está radiante. Linda", falou mais uma. "Tá linda demais essa mulher", escreveu uma admiradora.

Confira as fotos de Mari Bridi na praia:

Rafael Cardoso diz que separação afetou estreia em novela

O ator Rafael Cardoso tenta manter sua vida pessoal longe dos holofotes, mas no último ano ela acabou virando destaque na mídia por conta de sua separação com Mariana Bridi, mãe de seus filhos. Mas o que poucos sabem é que o término afetou sua estreia em uma novela da TV Globo.

Em entrevista à CARAS Brasil, ele abriu o coração e contou que estava com tudo certo para estrear na novela Amor Perfeito, mas acabou desistindo antes mesmo da produção ir ao ar. "Pedi para sair por conta de tudo que tava acontecendo. [...] Nunca tinha negado uma novela. Sentei para conversar com a equipe de RH da Globo e todo mundo achou melhor", explicou ele, que estava em um relacionamento de 15 anos com Mari Bridi.

